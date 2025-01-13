Из-за крупномасштабных пожаров, охвативших Калифорнию, в США приостановили съемки нескольких сериалов, перенесли ряд ожидаемых премьер, а также церемонии объявления номинантов на главные национальные кинопремии, включая «Оскар». Подробнее о главных переносах Голливуда — в материале RTVI.

«Оскар»

Американская киноакадемия объявила о продлении голосования по номинациям на премию «Оскар» до 14 января. Объявление номинантов пройдет 19 января — на два дня позднее, чем планировалось, пишет Variety. Сама церемония, где в качестве ведущего в этом году выступит Конан О’Брайен, пройдет 2 марта.

«Мы хотим принести свои глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие из наших членов и коллег по индустрии живут и работают в округе Лос-Анджелес, и наши мысли — о вас», — говорится в письме, которое было разослано всем членам академии 8 января.

Премия кинокритиков

Церемонию вручения Премии кинокритиков США было решено перенести на две недели.

«Тридцатая ежегодная церемония вручения наград Премии кинокритиков была перенесена с 12 на 26 января в связи с катастрофическими пожарами, уничтожающими Южную Калифорнию. Мероприятие пройдет в этот день в аэропорту Barker Hangar в Санта-Монике, в Калифорнии», — говорится в официальном сообщении.

Генеральный продюсер премии Джои Берлин также заявил, что последствия пожаров в Лос-Анджелесе сильнейшим образом шокировали все киносообщество.

Премия сценаристов

Гильдия сценаристов США объявила о переносе объявления номинантов на 13 января, сообщает Deadline.

«На фоне чрезвычайного положения в Лос-Анджелесе из-за многочисленных лесных пожаров, мы откладывает оглашение номинантов на понедельник, 12 января, 2025 года», — говорится в официальном сообщении гильдии.

Премия продюсеров

Организаторы премии Гильдии продюсеров США дважды сообщили о переносе церемонии объявления номинантов. 9 января было объявлено, что мероприятие планируется провести 12 января, однако позднее появилось сообщение о переносе на четвертую неделю января.

«В связи с озабоченностью и беспокойством за тех, кто пострадал от пожаров, мы проведем объявление номинантов премии на следующей неделе», — говорится в официальном заявлении.

Премия киноактеров

Гильдия киноактеров США 8 января решила отменить 31-ю церемонию объявления номинантов и опубликовала список претендентов на премию.

«Мы с нетерпением ждем возможности отметить этих невероятных актеров и их работу на церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров 23 февраля. А до тех пор мы призываем всех оставаться в безопасном месте и благодарим вас за поддержку», — говорится в тексте сообщения.

Сериалы

В связи с временным отзывом разрешения на съемки сериалов и телешоу в Лос-Анджелесе, которое выдает городской пожарный департамент, были приостановлены съемки сериалов:

«Хитрости»,

«Третий лишний»,

«Форс-мажоры: Лос-Анджелес»,

«Фоллаут»,

«Паук-Нуар»,

«Начальная школа Эббот»,

«Анатомия страсти»,

«Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало»,

«После полуночи»,

«Дом папаши»,

«Женщина при деньгах»,

«Доктор Одиссей»,

«Настоящий американец» и др.

Фильмы

Крупные премьеры, которые традиционно проходят в Лос-Анджелесе, также было решено перенести. Среди картин, показы которых отменили в голливудских кинотеатрах, оказались:

«Неукротимый»,

«Человек-волк»,

«Снова в деле»,

«Совершенный незнакомец» и др.

Переносы шоу и реакция стримингов

Стриминговый сервис Netflix сообщил о решении герцогини Сассекской Меган Маркл перенести показ ее кулинарного шоу из восьми эпизодов, которые снимались поблизости от районов, пострадавших от пожара — с 15 января на 4 марта, пишет Independent.

«Я выражаю благодарность партнерам из Netflix за то, что они поддержали мое решение отложить запуск, так как сейчас мы сконцентрированы на нуждах тех, кто пострадал от лесных пожаров у меня дома, в штате Калифорния», — заявила Маркл.

13 января должна была состояться светская премьера второго сезона сериала «Разделение», снятого для Apple TV+, однако ее отменили. Компания Apзду заявила, что собирается сделать пожертвование в адрес тех, кто пострадал от пожаров.

Стриминг HBO отменил специальный показ продолжения сериала «Больница Питт», а Netflix отказался от проведения мероприятия, посвященного фильму-триумфатору «Золотого глобуса» — «Эмилия Перес», где должны были выступить авторы музыки к картине, французские композиторы Клемен Дюколь и Camille.