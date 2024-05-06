1 июня в онлайн-кинотеатре KION выйдет реалити-шоу «Клиника счастья. Реалити» по мотивам одноименного сериала. Ведущей станет Аврора (Ирина Юдина).

В рамках проекта 24 семейные пары из 16 городов России получат возможность укрепить свои семьи за три дня. Участникам предстоит пройти самые разные испытания, чтобы лучше узнать друг друга и вернуть счастье. Экспертами шоу стали различные специалисты — эндокринологи, сексологи и психологи, которые помогают участникам проекта побороть проблемы в семье.

«В семейной паре важно говорить о гармонии в интимных отношениях; необходимо. обращаться к специалистам по ментальному и физическому здоровью, важно признавать, что вы испытываете проблемы — это совершенно нормально», — рассказал Игорь Мишин, генеральный продюсер KION.

Сериал «Клиника счастья» выходил в 2021 году. В центре сюжета история главы клиники Алены Липницкой (Дарья Мороз), которая вместе с командой врачей помогает своим пациентам налаживать личную жизнь. Благодаря своей авторской методике ей удается решать проблемы людей, столкнувшихся с дисгармонией в отношениях. Прототипом героини стала Светлана Калиниченко — основатель Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, возглавившая состав экспертов шоу «Клиника счастья. Реалити».

«Наш проект „Клиника счастья. Реалити“ надо смотреть всем: парам и тем, кто планирует создание семьи для того, чтобы не ошибиться в выборе спутника жизни, не разочароваться, но и для того, чтобы сохранить счастье, радость и гармонию отношений в паре. Гармония не только душевная, духовная, но и сексуальная — она как раз про баланс инь и янь», — считает Калиниченко.