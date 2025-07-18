Благодаря фильму «Супермен» Джеймса Ганна, который продолжает идти в мировом прокате, число желающих приютить собаку выросло на 513%. Об этом сообщает The Wrap.

По сюжету фильма, Супермену часто помогает его пес Крипто, правда, он же и иногда притягивает неприятности. Однако зрителям так полюбился пес, что многие задумались о том, чтобы завести собаку. По данным приложения для дрессировки Woofz, количество запросов в Google «приютить собаку рядом» выросло на 513% после премьерных выходных «Супермена», а более конкретный запрос «приютить собаку из приюта рядом» увеличился на 163%.

Интересно, что персонаж Крипто основан на реальном питомце Джеймса Ганна — псе по имени Озу, которого режиссёр взял из приюта во время написания сценария. По словам Ганна, у него были трудности с дрессировкой щенка, и он задумался: насколько сложнее было бы, если бы у Озу были суперспособности? Так Крипто стал частью истории.

Согласно данным Woofz, запросы «приютить щенка» также выросли на 31%, а пользователи даже искали конкретную породу Крипто. Запросы «приютить шнауцера» взлетели на 299% — визуально Крипто выглядит как помесь терьера и шнауцера (хотя он полностью CGI, его модель основана на внешности и породе Озу).

Несмотря на радость от всплеска интереса, CEO Woofz Наталья Шахметова предупредила: «Решение завести животное — это серьёзное обязательство. Ажиотаж пройдёт, но собака останется, поэтому убедитесь, что готовы уделять ей время, заботу и тренировки, которых она заслуживает».