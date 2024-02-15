Президент девелоперской группы компаний ФСК Владимир Воронин стал новым попечителем Музея русского импрессионизма. Об этом сообщает издание Art Newspaper Russia со ссылкой на пресс-службу музея.

До этого патронажем галереи занимался председатель совета директоров O1 Group Борис Минц. По словам директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой, Воронин и в 2023 году помогал при подготовке новых выставок.

«Его готовность стать попечителем музея на постоянной основе позволит нам чувствовать себя увереннее в нынешних сложных обстоятельствах, в том числе провести запланированную и уже долгое время откладываемую модернизацию здания и оборудования. Принципиально важно, что Владимир Воронин согласен со стратегией развития музея и доверяет нашей команде», — отметила она. Ранее Петрова отмечала, что из-за юридических сложностей у проживающего в Лондоне Минца ему было проблематично помогать музею.

«Музей русского импрессионизма — пример частной организации, построенной и работающей по передовым мировым стандартам в сфере культуры и выставочной деятельности. Мне хотелось бы, чтобы таких инициатив в нашей стране было больше. И так как музею для продолжения его выставочной, просветительской и издательской деятельности необходима финансовая помощь, то я считаю своим долгом оказать такую поддержку», — подчеркнул Воронин.

ГК ФСК занимается строительством новых многоквартирных домов в Москве и Подмосковье. Застройщику принадлежат, в частности, такие проекты, как ЖК «Режиссер» на ВДНХ, квартал класса «комфорт+» «Сколково», клубный лесной коттеджный комплекс «Сабурово» в Красногорске и многие другие.

Отец Владимира Воронина Александр во времена Советского Союза занимался строительством и курировал строительство посольства США. После 1992 года он работал в правительстве Москвы, а также участвовал в деятельности компании «Главмосстрой». Владимир Воронин стал финансовым директором «Главмосстроя» в 25 лет.

В 2002 году Александр Воронин возглавил строительно-промышленную компанию (СПК) «Развитие», которая приобрела акции «Моспромстройматериалов», «Мосмонтажспецстроя» и «Главмосстроя». После того как СПК перешла к компании «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, семья Ворониных основала компанию ФСК «Лидер» (после 2019 года — ГК ФСК).