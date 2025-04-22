Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах составила в 2025 году 449,6 рубля, это на на 23,9%, чем годом ранее. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Как уточняет издание, билет на российский фильм стоит 443,9 рубля, на зарубежный — 473,8. При этом зарабатывать кинотеатры стали меньше на 3,5% ниже уровня прошлого года и на 5,2% выше цифр 2023-го. Согласно данным за первый квартал, кинотеатры в России смогли заработать 16,8 млрд рублей.

Россияне стали реже ходить в кинотеатры: количество проданных билетов в 2025 году оказалось почти на уровне 2022 года, когда на больших экранах перестали легально показывать голливудские фильмы. Количество проданных билетов составило 37,4 млн, тогда как за аналогичный период прошло года это число составило почти 48 млн, в 2023-м — 52,1 млн.

Российские кинотеатры начали практиковать «пиратские» показы зарубежных картин после начала военной операции на Украине, из-за которой голливудские мейджоры покинули отечественный рынок.

Для таких показов используются две схемы. Первый вариант — это «предсеансовое обслуживание», когда кинотеатр продает билеты на российские короткометражки, а перед ними зрителям бесплатно показывают пиратскую копию зарубежного фильма. Второй вариант — это сдача зала в аренду. В этом случае иностранный фильм показывает арендатор, формально не имеющий отношения к кинотеатру, а билеты продаются на стороннем сайте или непосредственно перед сеансом.