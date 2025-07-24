RTVI представил арт-объект «Поле³» на международном фестивале современного искусства и архитектуры «Архстояние». Зеркальная инсталляция высотой более двух метров станет метафорой взаимодействия урбанистической реальности и природной гармонии и позволит гостям фестиваля увидеть свое отражение вне привычного городского контекста — среди природы, вдали от стеклянных фасадов и блеска машин.

Арт-объект органично дополняет концепцию фестиваля, где поля и лесные просеки превращаются в метафорический город с воображаемыми площадями, музеями и даже «горсоветом». «Поле³» приглашает зрителя переосмыслить привычные городские отражения, замедлиться и рассмотреть себя по-настоящему. Объект функционирует как медиатор: полированные поверхности, привычные для городской среды, здесь становятся частью природного ландшафта.

«Для RTVI многолетнее сотрудничество с „Архстоянием“ — это возможность выйти за рамки медийных форматов и поговорить с аудиторией через искусство. „Поле³“ — это не просто объект, а диалог между человеком, урбанистическим ритмом и естественной средой. Если в мегаполисе мы видим себя фрагментарно — в витринах, фасадах, стеклах машин, — то здесь зеркало становится продолжением бескрайнего пространства, впуская в себя небо, свет и человека, который оказывается частью художественной композиции», — рассказала директор по маркетингу и PR RTVI Ольга Ткачева.

В этом году «Архстоянию» исполняется 20 лет, темой фестиваля стало — «Мое главное». На три дня арт-парк превратится в условный «внутренний город» без четких границ, с простором для фантазий и рефлексий. Арт-объекты, дома и инсталляции найдут свое место на символических улицах и площадях, взяв на себя часть базовых функций города. Появятся центры притяжения: школа, музей, лечебница, площадь церемоний, воздушный порт.