Министерство культуры может выработать «общие для всех» российских поп-исполнителей основы концертного дресс-кода. Такое мнение высказала депутат Госдумы Ирина Филатова, комментируя ответ главы ведомства Ольги Любимовой на свою инициативу ввести обязательные требования к стилю одежды артистов эстрады. Как к этой идее относятся сами представители шоу-бизнеса — в материале RTVI.

«Либо будут выполнять, либо будем закручивать гайки»

Филатова обратилась со своей идеей в Минкульт на волне возмущения «вульгарным образом» певицы Ольги Бузовой, которая выступила на фестивале в Уфе в День защиты детей в откровенном кожаном боди.

В официальном ответе за подписью Любимовой ведомство поддержало позицию о том, что «выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия».

Минкульт уведомил депутата, что рекомендовал региональным органам власти обратить дополнительное внимание на внешний вид артистов. Ведомство также предложило провести консультации для дальнейшей проработки вопроса.

После этого Филатова призвала недовольных такими требованиями артистов «учитывать мнение людей, ради которых они якобы выступают». Она дала понять, что при необходимости меры будут ужесточаться.

«Есть же некоторый баланс: мы выступаем ради чего? Если им нужны деньги, значит, извините, будут выполнять те условия, которые есть. <…> Либо они будут это выполнять, либо мы будем дальше закручивать гайки», — передал слова Филатовой корреспондент RTVI.

«Свобода творчества» или «культурное лицо»: мнения продюсеров и звезд

Продюсер Яна Рудковская — RTVI

Я считаю, это не нужно регулировать [внешний вид артистов на сцене]. Я считаю, что люди сами должны знать, как им надо одеваться.

[В случае с Ольгой Бузовой] я считаю, что все право имеют на ошибку. Оля уже выводы сделала. Думаю, достаточно было того, сколько она выслушала негатива, поэтому ошибок больше не будет допущено. В будущем, как правило, это становится уроком для всех. Я думаю, что больше не будет таких историй.

Ну да, немножко был неправильно рассчитан дресс-код, но вводить из-за этого какие-то ограничения, на мой взгляд, излишне. Это нарушается свобода творчества, свобода самовыражения… Много вопросов. Здесь же не только про дресс-код. Это же тогда и про ограничение некой творческой свободы, потому что одежда — это часть сценического образа. Поэтому я не совсем согласна. Для меня, как для человека, который очень много работает и делает шоу, говорить Евгению Плющенко или Диме Билану, как им одеваться, на мой взгляд, не совсем верно.

Продюсер Иосиф Пригожин — RTVI

Мне кажется, что рамки приличия должны присутствовать. Понимаете, все зависит от уровня мероприятия. То есть, если вы выступаете в публичном доме или где-нибудь на шесте, — да, вы можете себе позволить выходить в трусах. Но, по большому счету, если мы хотим быть все-таки культурной нацией, то конечно же было бы неплохо выступать в одежде.

Вообще, культура — это прививка, то же самое, как вакцина от любого заболевания. <…> Раньше артисты тренды создавали и музыкальные, и внешние. Поэтому, если артист как носитель будет внедрять это в общество, то и общество будет за ним повторять.

Нам важна философия, какой мы выбираем курс идеологического характера. Вот посмотрите, в Чечне есть идеология, она приравнена к исламской культуре. Мы — какая культура, какой у нас будет культурный код? Да, мы мультинациональная, мультирелигиозная страна, мы абсолютно демократичны, но у нас должно быть лицо, культурное какое-то, правильное лицо, узнаваемое. <…>

В Советском Союзе был некий культурный пласт, который определял нашу русскость. <…> Если у нас будет решение на государственном уровне, наверное, это скорее в плюс, чем в минус.