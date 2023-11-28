Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отправила письмо в Роскомнадзор с требованием проверить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщается в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

В письме говорится, что «фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления» — «казанского феномена» и «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи». При этом, несмотря на маркировку 18+, доступ к просмотру есть у детей и подростков, считает омбудсмен.

«Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия», — подчеркивает Волынец.

По мнению омбудсмена, сериал «противоречит» указу президента России об укреплении «традиционных ценностей», добавив, что «идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей». Под «деструктивной идеологией» Волынец подразумевает «культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения отечеству».

В этой связи Волынец просит Роскомнадзор «организовать экспертную оценку» сериала, запретить его трансляцию и заблокировать интернет-ресурсы, на которых он транслируется.

С аналогичной просьбой — «принять меры по запрету выпуска сериала» — Волынец обратилась и к замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет «Коммерсантъ»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снял режиссер Жора Крыжовников — автор «Горько!» и «Звоните ДиКаприо». В главных ролях — Иван Янковский («Топи»), Сергей Бурунов («Полицейский с рублевки»), Рузиль Минекаев, Леон Кемстач.

Сериал основан на реальных событиях, в нем рассказывается история борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы. Главные герои — 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей и познают законы местных авторитетов. «Слово пацана» доступен на стриминговых сервисах Start и Wink. На данный момент он имеет оценку 9,1 из 10 на «Кинопоиске».