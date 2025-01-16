В четверг, 16 января в российский прокат вышел хакасский хоррор «Шаман», снятый абаканским продакшном «Ветер перемен». Для режиссера Михаила Мерзликина эта работа стала первым крупным проектом. Рассказываем, каким получился «Шаман» и почему он достоин внимания.

О чем фильм

Главный герой картины — Шаман, который живет в юрте и часто принимает гостей — тех, кто приходит к нему за советом или с просьбой. Шаман не имеет права отказать кому-либо в просьбе, иначе его покарают духи. Сам он желания не исполняет, а служит посредником между Средним миром, где живут люди, и Нижним, где обитают духи.

В начале фильма к Шаману по очереди приходят просители: девочка-подросток, которая мечтает стать блогером, женщина с пятном на лице, мечтающая о том, чтобы ее полюбили, местная дива, желающая, чтобы ее возлюбленный ушел от жены, тракторист, утверждающий, что достоин стать начальником цеха, алкоголик, преследуемый видениями и многие другие. Каждого из них Шаман предупреждает, что для исполнения желания придется принести жертву, а последствия этого решения будут необратимы.

Связь с реальностью

Хакасия — прекрасный, удаленный от столицы край России, куда редко добираются жители других регионов. Если о Якутии, благодаря выстрелившим кинохитам, мы знаем уже немало, Абакан и его культура остаются пока загадкой для большинства зрителей. Картина «Шаман» приоткрывает эту завесу. В фильме немало панорам, пролетов, где можно внимательнее рассмотреть природу и глубже погрузиться в контекст происходящего.

Мерзликин сам родился в хакасской деревне, учился в местном университете, где изучал историю и этнографию родного края. Его предыдущая работа — короткометражный фильм «Хам Арах» тоже посвящен хакасской мифологии и шаманизму. Режиссер старается ненавязчиво рассказывать о местной культуре, переплетая ее с общепринятыми понятиями о массовом кино. Магический реализм на самом деле существует не только на экране, но и в реальности: в Хакасии действительно немало шаманов, к которым приезжают за советами. Местным жителям не чужды обряды, они чтут традиции своих предков.

Интересно, что образ главного героя был вдохновлен реальным шаманом Валерием Чебачковым. Мерзликин советовался с ним на этапе написания сценария, чтобы лучше изобразить людей, которые приходят за исполнением желаний. Некоторых персонажей режиссер списал с жителей родной деревни, представляя, как могла бы сложиться их жизнь, если бы они обратились к шаману.

Как это снято

«Ветер перемен» — совсем молодой продакшн, где работают люди со всей страны, полюбившие кино и Хакасию. Пока, конечно, уровень высокобюджетных блокбастеров покорить не удалось, но команда уверенно набирает популярность среди жителей Сибири.

В фильме есть недочеты, к которым можно придраться, например музыкальное сопровождение, но картина сделана явно с большой любовью. Отдельно стоит отметить уровень актерской игры Юрия Майнагашева, исполнившего в картине главную роль. Он потрясающе убедителен, при взгляде на него не остается сомнений, что он и есть настоящий шаман, что его действительно мучают духи, что ему страшно от того, какой выбор делают люди.

Свою первую драматическую роль в фильме исполнила Марина Федункив. По сюжету они приходит к Шаману с просьбой сделать ее красивой. Ей кажется, что из-за большого родимого пятна на лице ее никто не полюбит. Актриса не уходит от привычного амплуа и продолжает шутить, улыбаться, но в контексте происходящего и образа героини, это придает ее персонажу большую драматичность.

В картине также снялся в эпизодической роли театральный актер Амаду Мамадаков, сыгравший полицейского. Без спойлеров его место в сюжете не описать. Его персонажу хочется сочувствовать, при этом он пугает. Фактурная внешность Мамадакова в сочетании с талантливой игрой делают героя глубже и при этом понятнее.

Почему стоит посмотреть

В первую очередь «Шаман» — это кино, сделанное с душой и заботой. Каждую декорацию делали вручную, сцены на натуре снимались в условиях сорокоградусных сибирских морозов, а на благо проекта работала без остановки вся съемочная команда. Кроме того, этот фильм — первый масштабный проект из Хакасии, который погружает в мир местных легенд. Вероятно, в будущем мы будем говорить о кинематографе этого региона так же, как сейчас рассуждают о феномене якутского кино.

Фильм «Шаман» будет интересен тем, кто любит «Иччи» и прочитал «Семь способов засолки душ». Мерзликин и его команда предлагают свой взгляд на то, как могут сложиться отношения с магией и как стоит относиться к своим желаниям.