Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что разводится с женой Еленой Мартыновой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 26 сентября.

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — говорится в сообщении.

По словам Дронова, развод — это совместное решение с супругой.

«Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — заверил он.

Развод также подтвердила сама Елена Мартынова. «Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она в инстаграме (принадлежит Meta*).

32-летний SHAMAN и 46-летняя Елена Мартынова поженились в 2017 году. Это второй брак исполнителя, общих детей у пары нет. СМИ писали, что Мартынова помогла Дронову выстроить нынешний имидж и занималась продвижением его творчества.

Елена Мартынова — топ-менеджер холдинга USM Алишера Усманова, занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «Мегафон». Ранее входила в руководство ИД «Коммерсантъ». До брака с Дроновым была женой писателя Александра Цыпкина.

С первой женой — преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной — певец развелся из-за ее нежелания переезжать в Москву, пишет Shot. В 2014 году у пары родилась дочь.

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