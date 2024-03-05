Пользователи русскогоязычного сегмента соцсетей часто используют мемы о скуфах (скуфидонах). Таким образом они высмеивают самих себя и друг друга. Кто такие скуфы и какие есть популярные мемы про них, — в материале RTVI.

Кто такой скуф

Термин «скуф» употребляется в отношении мужчин, которые редко выходят из дома, не следят за собой и проводят свой досуг за телевизором или компьютерными играми. Многие придерживаются мнения, что соскуфиться может любой мужчина вне зависимости от возраста, другие же считают, что скуфы — это мужчины старше 30 лет.

Любимыми играми скуфов называют World of Tanks, World of Warcraft и Dota. Их привлекают ролевые, многопользовательские онлайн-игры, а также MOBA-игры. Если говорить про телевизионные предпочтения скуфов, то это политические шоу, футбол, передачи о теориях заговора, а также юмор — и особенное место в этом списке занимает комедийная программа «Уральские пельмени».

Как появился и стал популярным

Слово «скуф» стало популярным благодаря подписчикам «Двача». В 2018 году пользователь имиджборда Алексей Скуфьин, делавший публикации на политические темы, выложил на YouTube видео, которое стало вирусным. Сокращенная до слова «скуф» фамилия Скуфьина сделалась нарицательной: так стали называли всех, кто внешне напоминал блогера и разделял его политические взгляды. Скуфьин подвергся травле: в сеть слили его личные данные и контакты. После этого он пропал с «Двача» и YouTube.

Инстаграм*-блогер Роман Телицин (tel1c1n) в феврале 2024 года начал выкладывать рилсы, в которых называет себя «сигма скуф тайлер брекоткин» и занимается скуфскими делами: играет, пьет пиво, ругает жену за невкусный борщ и ест «скуфмбрию». Ироничные видео — со звуками из заставок к «Уральским пельменям» и «6 кадрам» — набирают миллионы просмотров.

В разговоре с RTVI Телицин объяснил, почему его персонажа так зовут и почему он стал популярен:

«К использованию образа скуфа я пришел после того, как завирусились ролики, где якобы такие типичные реднеки что-то обсуждали в баре. Хотелось что-то похожее по духу [создать], но заменить реднеков — карикатурных мужичков-американцев — на русских. И плюс-минус в это время термин „скуф“ начал вылезать у меня в ленте частенько.

Почему мой персонаж называет себя „сигма скуф тайлер брекоткин“? „Сигма“ — это что-то крутое. То есть, „крутой скуф“. А из представителей „сигмы“ — это, наверное, Тайлер Дерден. А Дмитрий Брекоткин — это резидент „Уральских пельменей“. Я просто склеил все это в одно, получилось что-то абсурдное и смешное. Кого-то смешит сочетание этих слов, потому что „сигма скуф тайлер брекоткин“ — это такой бред, что смешно.

Возможно, [ситуации из моих видео] кто-то находит жизненными. Я думал, сниму пару видео — мне идея в голову пришла — и забуду. Меня приспичило снять это и почему-то это вызвало такой ажиотаж, который я, если честно, не предполагал».

Существует ли эталонный скуф

Эталонным скуфом называют персонажа скетч-шоу «Наша Russia» Сергея Белякова, роль которого исполнил Сергей Светлаков. Беляков одет в грязную майку, любит разговаривать с телевизором, потягивает пиво и ругается с женой.

По мнению Романа Телицина, «эталонный скуф» — это нечто абстрактное.

«Я не могу описать эталонного скуфа, потому что все субъективно. Хотя эталонный скуф — это что-то абстрактное, невероятно смешное. Я использую термин „скуф“ как слово-„усмешнитель“ некого образа такого „подписваса“, такого мужичка средних лет (максимально карикатурный вычурный образ) — вот это для меня скуф. Многие со мной не согласятся. Кто-то скажет: „Это понятие из нижних интернетов! Как ты можешь его использовать, вообще все поменяв, е-мое?“. Эталонного скуфа не существует — это тот „идеал“, к которому мы никогда не приблизимся».

RTVI отправил запросы блогерам Юрию Хованскому и Илье Мэддисону, часто использующим этот термин, с просьбой прокомментировать тему. Они на момент публикации не ответили. Тем не менее Мэддисон опубликовал свое мнение по этому вопросу в телеграм-канале. Приводим отрывок из его публикации (орфография и пунктуация сохранена):

«Что за ****** [ерунда], почему журналисты пишут МНЕ на эту тему? Я типа стал национальным лидером скуфов (как поднебесный лидер инцелов) или что? Между прочим в списке скуфов были еще Ди Каприо и Копатыч, пишите им! Меня подобное внимание оскорбляет. Я, ****** [блин], отец основатель отечественного видеоблогинга, самопровозглашенный Король! <…> Вы можете себе представить, что к какой-нибудь глыбе отечественного шоу бизнеса, типа Юрия Стоянова, приходят журналисты и говорят: Юрий, вы жирный скуф, так что поясните за эту тему. Я не могу такое представить, потому что это просто немыслимое хамство. Так какого черта ко мне, легенде рунета, суются с подобным? Обидно»

Откуда берутся скуфы

Чтобы глубже погрузиться в скуфологию, RTVI обратился за комментарием к психологу Лине Диановой. Она объяснила, как становятся скуфами и как этого избежать.

«Что приводит к тому, что человек становится скуфом? Прежде всего, нереализованность. Как правило, у таких людей очень плохой контакт со своими чувствами. Поэтому они и оказались в такой социальной ситуации, где у них явно нелюбимая работа. А эмоции они реализуют через алкоголь, потому что это самый простой способ, кроме еды, получить дофамин. Но, как правило, там складываются две части: и алкоголь, и, очевидно, нездоровое питание. Такой человек расписался в том, что он как будто ничего не может изменить в своей жизни. Поэтому он ничего и не меняет. Я бы даже сказала, что это ему не приходит в голову. Если бы он осознавал: «Я в своей жизни несчастлив, у меня нет чего-то важного, я чего-то не достиг», — то его жизнь, конечно, стала бы еще более несчастной, но из этой точки он мог бы двигаться куда-то. Как говорят психологи, если бы он «достиг эмоционального дна», то смог бы оттолкнуться и куда-то дальше выплыть. Чтобы не чувствовать эмоционального дна, такой человек выпивает, заедает свои эмоции и еще очень часто направляет свою энергию на виртуальную жизнь. Например, он играет в компьютерные игры, смотрит сериалы, и становится кем-то другим.

[У «скуфов»] есть неудовлетворенность в собственной жизни. Но менять жизнь и правда тяжело, потому что его к той точке, где он находится, привели разные психологические составляющие. Это может быть инфантильность, потому что гораздо проще там ругаться на кого-то, говорить, что кто-то виноват, скидывать ответственность. Или, например, синдром самозванца, низкая самооценка и чувство безысходности: когда человеку кажется, что он на самом деле ни на что не способен, но желание кем-то стать никуда не уходит, оно реализовывается через видеоигры и просмотр сериалов. Давайте еще подумаем, почему такие люди активно комментируют, что-то доказывают, тратят много времени на интернет-жизнь? Потому что там они — совсем другие люди.

В настоящем мире ты никто, ты не реализован, — не «никто» по факту, а «никто» по собственному ощущению. Ты не реализован, ты чувствуешь себя несчастным. И менять это очень сложно. Да, нужно пойти к психологу, нужно разобраться в себе, нужно принять решение что-то изменить, нужна дисциплина, чтобы этому следовать. Действительно очень много трудных взрослых вещей придется делать. Но вместо этого, чтобы все-таки «почувствовать себя реализованным», можно начать ругаться в комментариях, кого-то обвинять, организовать интернет-травлю. И все для того, чтобы в своей голове быть не таким бесполезным и ничтожным для себя самого».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена