Новый фильм обладательницы «Оскара» Эмиральд Феннел «Солтберн» вышел еще в декабре, но начал активно обсуждаться в социальных сетях только в январе. Одни, подражая главному герою, танцуют под песню Murder On The Dancefloor Софи Эллис-Бекстор, другие же называют картину «омерзительной». Чем зрителей так зацепил цветастый триллер про грязное белье английской аристократии, — в материале RTVI.

О чем фильм

Главный герой — ничем не примечательный Оливер Квик (Барри Кеоган), получив стипендию, попадает на учебу в Оксфорд. Он умен, но не разговорчив, не богат, не харизматичен и не обладает аристократической родословной, все же однокурсники — его полные противоположности. Однажды он знакомится с самым популярным парнем в колледже Феликсом Каттоном (Джейкоб Элорди), и между ними завязывается дружба.

Оливер рассказывает новому приятелю про свою непростую жизнь: родителей-наркоманов, нищее детство, психологические травмы, травле в Оксфорде. Феликс проникается сочувствием к Оливеру и приглашает его погостить в родовое поместье Солтберн. С этого и начинается самое интересное, но рассказать о нем без спойлеров невозможно.

На что похоже

Это второй фильм британской постановщицы Эмиральд Феннел после оскароносной картины «Девушка, подающая надежды», которая стала одним из опорных пунктов #MeToo. В этот раз режиссер поднимает проблему #EatTheRich, которая все еще горяча даже после победы «Паразитов» на «Оскаре», «Треугольника печали» в Каннах, «Белого лотоса» на «Золотом глобусе». «Солтберн» хоть и не получил (пока) должного внимания ни на премиях, ни на фестивалях, быстро разлетелся в соцсетях почти с тем же успехом, что и «Барби».

«Солтберн» по своему сюжету напоминает классические истории о противостоянии бедных и хитрых с богатыми: помимо уже названных фильмов, можно вспомнить «Талантливого мистера Рипли», «Хищников», «Матч Поинт». Внешне же картина напоминает британские разговорные драмы, к примеру «Аббатство Даунтон», или даже — местами — комедию «Дживс и Вустер». Размеренную жизнь чванливых и не всегда умных аристократов Феннел раскрашивает максимально ярко: при помощи неонового света и кислотных нарядов нулевых.

Кто задействован

В главных ролях снялись два самых ярких молодых актера нового поколения — 26-летний Джейкоб Элорди и 31-летний Барри Кеоган. Первый прославился после съемок в скандальном сериале «Эйфория» и сыграл Элвиса Пресли в «Присцилле», а теперь снимается во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо. Второй же участвовал в проектах таких именитых режиссеров, как Кристофер Нолан («Дюнкерк») и Йоргоса Лантимоса («Убийство священного оленя»), а также снялся в нашумевшем «Чернобыле» и даже исполнил роль Джокера в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза. Более того, у Кеогана уже есть номинация на «Оскар» — за роль второго плана в картине «Банши Инишерина». В картине также снялись Кэрри Маллиган, исполнившая главную роль в прошлом фильме Феннел «Девушка, подающая надежды», и «Исчезнувшая» Розамунд Пайк.

За что фильм хвалят и за что ругают

Пользователям соцсетей полюбился трек из финала фильма, в котором герой Кеогана танцует обнаженным под трек Murder On The Dancefloor. Тренд сняли даже исполнительница песни Софи Эллис-Бекстор и Розамунд Пайк. В сцене чувствуется не только сладость победы главного героя, но и его восторженное безумие, передающееся зрителю. После того как фильм завирусился, фанаты выпустили свечи под названием Jacob Elordi’s Bathwater — «Вода из ванны Джейкоба Элорди» — с запахом спермы его персонажа. Свечи продают разные производители ароматов для дома и любители хэндмейда.

Другие же пользователи соцсетей называют фильм «омерзительным». И не без причины — в фильме действительно есть жуткие моменты, которые целенаправленно играют на чувствах зрителя, причем не на нервах, а на брезгливости: герой слизывает воду со стенок ванны, пьет менструальную кровь, совершает половой акт с землей. Эти сцены вызывают сильные и далекие от положительных эмоции, но помогают лучше понять персонажа и его отклонения.

В фильме тренды умело сочетаются с классическим сценарным мастерством — повествование выглядит очень стройным и выверенным, не дает заскучать. Режиссер переносит действие в начало двухтысячных, ностальгия по которым сейчас в моде, но не забывает привнести в эту эпоху зумерские кинотропы: неон, стремительное повествование, клиповый монтаж, разорванный таймлайн, селф-мейд и тренд #EatTheRich, который главный герой воплощает буквально. Иными словами, фильм попал в нерв поколения.