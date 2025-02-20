Церемония вручения профессиональной бизнес-премии в области рекламы и маркетинга «Большая рыба 2025», организованная СМИ Sostav, состоялась 19 февраля. В рамках мероприятия были объявлены победители конкурса «Итоги года-2024», определяющего лучшие рекламные кампании в России за 2024 год.

Победители были определены по итогам трехэтапного отбора: народного голосования, работы Попечительского совета и экспертного голосования.

Золотыми призерами в основных номинациях стали:

Ролики —»МТС в рекламной кампании рассказал о новых технологиях голосовой связи» (МТС);

Digital — «„Авиасейлс“ и „Ю“: как эффективно интегрировать рекламу в контент реалити-шоу» («Авиасейлс» и «Ю»);

Кампании — «Прогулка на Патриарших: МТС запустил вселенную „Мастера и Маргариты“ в своих сервисах» (МТС);

Социальная реклама — «„Планета, непригодная для жизни“: „Дом с маяком“ запустил проект о тяжелобольных детях» («Дом с маяком»);

BTL — «Мистическая квартира от МТС по мотивам „Мастера и Маргариты“» (МТС);

Принт/Аутдор — «Если заложило уши — скажите „Ааааавиасейлс“» («Авиасейлс»);

Брендинг — «„Неспящий кот“ на страже бодрости»

Нейросети — «ИИ-модели от Wildberries» (Wildberries).

В номинации «За вклад в индустрию» награжден Александр Акопов, продюсер, генеральный директор СТС и директор Института кино Высшей школы экономики.

Президент Российской Академии Рекламы, Владимир Филиппов, вручил награды в номинации «Лучший коммуникационный проект»:

«Международная выставка-форум ‘Россия»» (Наталья Виртуозова, генеральный директор Национального центра «Россия»);

«Рекламные кампании МТС — вклад в развитие креатива» (Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС).