24 января в московском музее современного искусства «Гараж» стартует серия кинопоказов Amfest. Программу подготовили арт-объединение CoolConnections и Garage Screen. На какие фильмы стоит обратить внимание, — в материале RTVI.

«Пожалейте меня!»

Картина Аманды Крамер «Пожалейте меня!» снят в очень необычном жанре стендап-мюзикла. Действие происходит внутри вымышленного телешоу из семидесятых, которое ведет звезда Сисси Сен Клер (Софи фон Хазельберг). Фильм участвовал в кинофестивалях Роттердама, Эдинбурга и Мельбурна.

«Собор»

Режиссер Рики Д’Амброуз создал автобиографическую семейную сагу, действие которой охватывает два десятилетия истории США и жизнь нескольких поколений. События происходят на фоне вспышки заболеваемости СПИДом, взрыва Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и эпохи президентства Джорджа Буша-младшего. Премьера фильма состоялась в 2022 году на кинофестивале «Санденс», также картина участвовала в Венецианском фестивале.

«Резиденция»

В центре сюжета «Резиденции» — арт-коммуна, где живут художники, музыканты и другие творческие личности. Это документальная картина Винни Чун о жизни бруклинского арт-сообщества. События в этом фильме могут шокировать. «Резиденция» — это док-хоррор в духе «Экстаза» с клиповым монтажом и громкой музыкой.

«Молъни: к океану, к берегу»

Документальный фильм-путешествие. Режиссер Скай Хопинка рассказывает легенды народа чинук — коренных американцев, живущих на северо-западном побережье Тихого океана. Сам автор — представитель народа луисеньо, проживающих на территории современной Калифорнии. Герои картины открывают зрителям дверь в магический мир верований, в котором природа и человек способны сосуществовать. Фильм был представлен на «Санденсе» в 2020 году.

«Новые штаммы»

Кадр из фильма «Новые штаммы» / режиссеры и сценаристы Артемис Шоу и Прашант Камалакантан? композитор Уилл Эпштейн / Parori Productions

Артемис Шоу и Прашант Камалакантан — режиссеры, сценаристы и актеры фильма. Они решили провести эксперимент с жанром ромкома. Главные герои оказываются заточены в квартире на карантин и вынуждены взаимодействовать друг с другом со включенной VHS-камерой. «Новые штаммы» получил специальный приз жюри на кинофестивале в Роттердаме.