Писатель Стивен Кинг дал разрешение выпускнице московской киношколы «Свободное кино» Миле Сафие на экранизацию своего рассказа «Человек, который не пожимал рук». Режиссер оказалась одной из последних, кто получил такое право: Стивен Кинг закрыл программу Dollar Baby, в рамках которой много лет одобрял заявки молодых режиссеров на экранизацию его произведений. Она рассказала RTVI подробности будущей экранизации.

Сафие отметила, что съемки стартуют в середине июля в Турции, а релиз планируется в ноябре 2024 года. «Сниматься фильм будет на турецком языке, но будет дубляж сделан на русский язык, турецкий и испанский. Сейчас мы ещё тестируем нейросеть — возможно, на большее число языков будет переведен фильм без дубляжа даже, родной голос актёров будет звучать», — добавила она. По ее словам, фильм покажут на фестивалях в Орландо, Нью-Йорке и Стамбуле.

«В Dollar Baby легко победить получилось по ряду причин. Во-первых, важно насколько автор готов передать дух книги. Во многих киновузах учат максимально уходить от оригинала произведения, сохраняя основную идею. Но это не про книги Стивена Кинга. Здесь нужно следовать атмосфере его мира. Во-вторых, имеет значение, где будут проходить съёмки — офису Стивена Кинга было интересно, думаю, расширение географии программы. В-третьих, желательно выбрать рассказ, по которому ничего не снято или мало что снято», — поделилась режиссер.

На данный момент Сафие продолжает краудфандинговую кампанию. Продакшном картины будет заниматься турецкая студия Tago Film Production, которая также снимает телевизионный сериалы и проекты для Netflix. «Насчёт актёров — пока что секрет, потому что фильм некоммерческий, многие согласились принять участие за „спасибо“, я боюсь сглазить», — добавила режиссер.

Она также подчеркнула важность программы Dollar Baby, в рамках которой были реализованы такие знаменитые фильмы, как «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка» и «Мгла».

«Немаловажно, что это и последний шанс для кинематографа снять фильм по произведению Стивена Кинга за пределами Америки. Ведь он пишет книги только об американских реалиях, и почти всегда о событиях в одном и том же штате — Мэн. Маловероятно, что по его книгам будет ещё что-то снято в других странах кроме Америки», — считает Сафие.

Режиссер участвовала во многих международных кинофестивалях. Ее фильмы показывали на Шанхайском фестивале независимого кино, Фестивале начинающих кинематографистов в Нью-Йорке, Международном кинофестивале в Милане, а также на других крупных киносмотрах.

Ранее неэксклюзивные права на экранизацию рассказа Кинга «Человек, который не пожимал рук» получила режиссер из Узбекистана Гульнара Иванова. Фильм стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер».