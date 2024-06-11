Общественное движение «Сорок сороков» пожаловалось в ФАС на рекламу лапшичной Nudles by Ivleeva с изображением блогера Анастасии Ивлеевой и англоязычным слоганом suck it. В нем директор «Сорока сороков» увидел непристойное выражение, указав, что в этом словосочетании «скрыта игра созвучных слов»: noodles — «лапша» и nude — «голый». Эксперты рассказали RTVI о возможных последствиях для Ивлеевой, которая уже извинилась за «голую вечеринку».

О решении Ивлеевой открыть лапшичную Nudles, название которой обыгрывает англоязычное слово «обнаженные» (nudes), сообщила в марте «Газета.Ru». Помимо «голой вечеринки», вдохновением для болгера и телеведущей мог также послужить ее конфликт с Ольгой Бузовой из-за фотографий, где послдедняя лежит в ванне, наполненной лапшой быстрого приготовления. В качестве соучредителя заведения выступил ресторатор Александр Пичугин. При этом в апреле телеграм-канал Shot писал, что Ивлеева вышла из числа учредителей предприятия, в результате чего Пичугин стал полноправным владельцем лапшичной.

Вице-президент коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев

Законом о рекламе запрещена, в том числе, и оскорбительная реклама. ФАС не может определить критерии оскорбительности самостоятельно, для этого привлекаются эксперты, в том числе и лингвисты.

В данном случае словосочетание suck it действительно, на мой взгляд, подпадает под запрет в законе «О рекламе» как оскорбительное. На мой взгляд, общественное движение «Сорок сороков» подало обоснованное заявление.

В результате рассмотрения этого заявления, если оно действительно было подано, потому что на данный момент ФАС, насколько я понял, не подтвердила его получения, ресторану запретят использовать эту рекламу, а также может быть определен штраф за такую рекламную кампанию в размере до 500 тыс. рублей на ресторан и до 100 тыс. рублей на директора или руководство компании.

По действующему законодательству, в связи с тем, что она [Ивлеева] не является учредителем или генеральным директором компании — нести ответственность Ивлеева, в данном случае, не будет.

В любом случае, если решение ФАС вступит в силу, то, конечно же, реклама будет запрещена. Но здесь в дело могут вступить так называемые процессуальные юридические уловки, в том числе — оспаривание решения, которое может оспариваться, как мы знаем, в связи с реалиями загруженности судов, до года, и в течение года эта реклама может крутиться и работать. Тем не менее, они в любом случае ее снимут. Просто это вопрос времени и размера штрафов.

Я думаю, даже если решение будет против них, то для них черный пиар, как говорится, тоже реклама.

Заведующий Научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз

Понятно, что это реклама, играющая на грани непристойности. Иначе они неинтересны. Вопрос — насколько эта непристойность прочитывается всеми?

Я думаю, что прочитывается. Надо ли ее запрещать? Это сложный вопрос. У меня нет однозначного ответа, потому что есть многие вполне приличные слова, которые в жаргоне приобретают неприличное значение.

В какой-то момент на рынках перестали писать цену яиц и стали писать вместо слова «яйца», привычного во множественном числе, «яйцо», потому что у слова «яйца» возникло устойчивое неприличное значение.

Надо ли изгонять из литературного русского языка множественное число слова «яйца»? Мне так не кажется. Но на этом можно строить игровые, полуприличные высказывания, в том числе и рекламные.

Мне кажется, что однозначного решения действительно нет. Хотя утверждать, что заказчики и криэйторы не имели в виду эту фоновую непристойность, мне кажется, наивно.

Директор центра коммуникативных компетенций Сергей Кузнецов

Слоган будет признан несоответствующим закону «О государственном языке». Вывод о неизбежном признании ресторана и рекламного слогана несоответствующими федеральным законам РФ обосновывается несколькими фактами.

Вот какие переводы бренда и слогана выдает, например, «Яндекс.Переводчик»:

название ресторана Nudles by Ivleeva переводится с английского как «обнаженные тела Ивлеевой».

рекламный слоган suck it (буквально «соси его») — английская идиома, которая выражает гнев, презрение или пренебрежение к адресату (т.е. к тому, к кому обращены эти слова).

В пункте 1 ч. 5 ст. 5 Закона «О рекламе» содержится норма, согласно которой, в рекламных материалах нельзя использовать иностранные слова, если смысл доносимой до потребителей информации будет искажен. Отсутствие в рекламе перевода зарубежных слов нарушает эту норму, так как понимание смысла рекламы зависит от степени владения другим (иностранным) языком.

Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации» запрещают использовать наименование бренда на иностранном языке в публичном пространстве и рекламе.

Шеф-повар, телеведущий, фуд-продюсер Василий Емельяненко

Мы же понимаем, что живем в Москве — это город маркетологов, маркетинга и всего, что с этим связано.

Вы же помните, что российская общественность в регионах отвергла слоган «Сосу за копейки» про пылесосы, но в Москве к этому отнеслись нормально. Город креативный, более развитый с точки зрения таких вещей, как экстремальная маркетинговая стратегия.

Ивлеева сама по себе довольно эпатажная девушка. В контексте ее фамилии словосочетание suck it про лапшичную меня не коробит никаким образом. Это я расцениваю как чистый маркетинг. Это же такая вещь, которая должна запомниться людям. Поэтому иногда на такие точки и давят.

Сам бы я в такой рекламной кампании не участвовал, если бы это был мой проект — я бы на такое не осмелился. Но если продюсеры этого проекта, рестораторы осмеливаются, то почему нет?

Я, как еще не старый человек, хоть и родился в Советском Союзе, воспринимаю это вполне себе нормально. Я надеюсь, что я никого не обидел своим высказыванием. Мы живем в современном мире. У нас полным-полно молодежи, которая оценивает все происходящее немножко под другим углом.

Скорее всего, тот, кто написал жалобу, наверное, был старше 50 лет, потому что мне 45, и я в меру своего кругозора к этому отношусь нормально.

Безусловно, мы понимаем, что это немножко грубовато звучит, но на самом деле мы же философски должны относиться к тому, что происходит вокруг. Потому что вокруг у нас в стране столько неожиданных ситуаций, что обращать внимание на эпатажный проект. Кстати, с очень вкусной едой. И лапша там совершенно потрясающая.

Я знаю не понаслышке Максима Кулешова, шефа [Nudles], это мой хороший приятель. Там действительно очень вкусно.

То, что китайцы как бы всасывают в рот эту лапшу — это игра слов. Мы же любим латинизмы. На мой взгляд, это безобидная история.

В таких ситуациях я всегда говорю: «Молодцы, смело выступили». Потому что, как раз-таки у людей, которые пишут жалобы, нет смелости привязывать свои проекты к такого рода экстремальным высказываниям. Я это все внутренне отношу к смелости.

Меня это не коробит никаким образом. Ивлиева сама молодая, мы ее знаем по всевозможным экстремальным вечеринкам. Да, это, может быть, с точки зрения общественности как-то пошловато.

Но слушайте, когда об этом говорят, значит, рекламная кампания сработала прекрасно и, значит, идея была хорошая. Я как рекламщик на это смотрю, а по-другому не хочу смотреть.