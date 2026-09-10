Можно ли похудеть без вреда для здоровья с помощью уколов? Эндокринолог Станислав Хан считает, что препараты — эффективный инструмент, но только при ожирении и под наблюдением. Основатель индустрии моделинга плюс размера Диляра Ларина настаивает: пока эти средства продают без рецепта, они остаются опасной игрушкой для тех, кому похудеть и не нужно. К такому спору пришли эксперты в новом выпуске видеоподкаста «Встал вопрос» с Еленой Кирсановой. Главное из дискуссии — в материале RTVI.

Когда уколы для похудения оправданны

Я как врач призываю относиться к этому препарату здраво, рационально и с холодной головой. В некоторых ситуациях это прекрасный инструмент для снижения веса — доказанный лекарственный препарат, который имеет свои показания и противопоказания. Когда мы видим пациента с избыточной массой тела или ожирением, польза очевидна и перевешивает риски. Но когда человек с нормальным индексом массы тела хочет скинуть 2—3 килограмма к лету или фотосессии — это уже не медицина, а девиация.

Если бы мне нужно было сбросить вес, я бы не пользовалась такими радикальными способами. Самое ужасное, что меня возмущает: эти препараты продаются без рецепта. Любая девочка, помешанная на худобе, может прийти, вколоть себе максимальную дозировку и не знать, какие будут последствия. Когда мне нужно было готовиться к бельевой съемке, у меня был метод экстремального похудения — бассейн, правильное питание, сушка. Но это не уколы.

Почему препараты покупают без рецепта

Официально он строго рецептурный, но нельзя забывать особенности нашей страны, где знакомый фармацевт любой аптеки продаст тебе его. Знаю, что в некоторых сетях это происходит. К сожалению, это реальность.

Я не понимаю, в какой момент возникла эта дыра. Мы с друзьями пришли в аптеку и купили препарат без рецепта. Нам сказали: «Желательно по рецепту, но пожалуйста». Это стоит около четырех тысяч рублей — доступно любой девушке. У меня в школу моделей приходят ученицы весом 65 килограммов, зацикленные на идеальном прессе. Они пойдут и купят, потому что подружка вколола. Я считаю, что нужно на законодательном уровне запретить отпуск этих препаратов без рецепта.

Риски и последствия самолечения

Препараты этой группы были открыты еще в 2005 году, так что говорить об их неизученности не приходится. Современные исследования подтверждают массу полезных эффектов. Но все риски, которые появляются в интернете, затем опровергаются крупными исследованиями. Если препарат показан и врач исключил все риски, его можно применять под наблюдением. Если же нет показаний, три килограмма, которые субъективно мешают пациентке, не стоят того, чтобы назначать препарат.

Если девушка не пойдет к врачу, а просто купит препарат и превысит дозировку — она вколет один укол, не увидит эффекта, пойдет и купит еще. Если превышение будет в три или пять раз, может быть даже летальный исход. Девочка 20 лет не будет контролировать. Нет никаких гарантий, что не будет проблем. Они пришли, вкололи, подружка сделала, не видят эффекта — идут, еще покупают. Как наркоман: вколол, ждешь эффекта, а его нет.

Почему препараты воспринимают как волшебную таблетку

Это самая частая ситуация, когда люди воспринимают эти препараты как волшебные таблетки и полностью игнорируют основную причину набора веса. Причин может быть масса: нарушения пищевого поведения, тревожный или депрессивный синдром, психиатрические заболевания. Нельзя обесценивать пациентов фразой «вы много едите и мало двигаетесь». Первично мы должны выявить причину и начать её устранять. Если назначение бездумное, вес может снизиться, а может и нет — огромное количество пациентов с депрессией не худеют даже с препаратами. А после отмены неминуем откат.

У меня в индустрии есть примеры девушек, которые делали бариатрию. Проходит полгода, пищевые привычки не изменились — и вес возвращается. Она свой желудок, который ей сделали меньше, взяла и растянула. Я знаю даже, что несколько таких операций делают. Я в шоке от этого, потому что это неадекватное отношение к своему телу. Обратного пути нет, можно всю систему кишечника испортить.

Почему люди худеют из ненависти к себе

Залог любого успешного долгосрочного снижения веса — это первый этап принятия себя. Здесь и сейчас есть лишние килограммы, но я себя принимаю, и из любви к себе я занимаюсь снижением веса. А у нас тотально встречается желание похудеть из ненависти к себе. Они себя не любят, не принимают и поэтому хотят похудеть любой ценой. Поверьте, это заведомо путь в никуда. Здесь больше работа с психологом первична, нежели с диетологом.

О бодипозитиве и его крайностях

Я всегда против крайности. Изначально бодипозитив — это принятие себя с разными несовершенствами тела. Но когда речь заходит об ожирении, часто происходит извращение этого термина в пропаганду ожирения. Ожирение — это заболевание, связанное с массой других заболеваний: от диабета до сердечно-сосудистых. Нужно ли снижать вес для здоровья? Да. Нужно ли делать это из ненависти к себе? Нет. Здесь нужна тонкая грань.

Я на себе проверила, что можно быть полной и здоровой. Когда я была донором крови, у меня были идеальные анализы по щитовидке. Многие думают, что если ты полная, то равна больная. Но есть девушки худые, у которых намного больше болезней. Каждый случай индивидуален. Но я против того, чтобы полных девушек называли больными.

О «метаболически здоровом ожирении»

Был такой феномен в науке лет пять назад — «метаболически здоровое ожирение». Действительно, у 35% людей с избыточной массой тела не находили заболеваний. Но сейчас этот термин разрушен, потому что даже те, кто не имел последствий на тот момент, при сравнении с популяцией здоровых людей имели намного больше рисков. У них развивались диабет, гипертония, инфаркты, инсульты. Риски в два, три, а порой и четыре раза выше.

Что делать девушкам, которые хотят похудеть

Я предлагаю всем девочкам пройти чекап здоровья. Если у вас плохой холестерин, анализы идут к чертям — у вас проблемы, нужно заниматься. Но если анализы в норме, вы можете оставаться пышечкой, у вас будет красивая грудь, главное — чтобы вы чувствовали себя сияющей. Также к девочкам, которые считают, что у них всё плохо: фигура и тело — не показатель ни мужского внимания, ни самоощущения. Я была и 57, и 85, и 100 килограммов — всегда было внимание. Не ориентируйтесь на мнение других о том, как вы выглядите. Главный показатель — здоровье.

Моё тело — это моё дело. Не допускайте комментариев в стиле «ты поправилась» или «ты похудела». Мы часто воспринимаем «ты похудела» как комплимент, хотя человек может элементарно болеть онкологией. С чем не соглашусь — что нужно идти к врачу, когда уже всё плохо. Мы за проактивную позицию. Посчитайте индекс массы тела, оцените здраво, есть ли избыточный вес. Если есть и вы заинтересованы в снижении — обращайтесь к врачам доказательной медицины, и вам распишут дорожную карту.