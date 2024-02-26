1 марта 2024 года в торговом центре BoscoVesna откроется выставка Ирины Кориной «Природа вещей. Обновление». Коллаборация представляет собой серию инсталляций, вписанную в пространство ТЦ.

Среди работ Кориной, в частности, — вымышленные персонажи, к примеру Медуза Горгона, а также различные объекты — «Фонтан Круассанов», химические формулы кофе и золота.

За аудиальную составляющую инсталляций отвечает художник Евгений Куковеров, куратором выступает Марина Федоровская.

«Мне интересно обращать внимание на связь вещей между собой. На то, как важны и и незаменимы все, даже мельчайшие части природы. Для меня это — подтверждение отсутствия идеи иерархии в окружающей нас действительности, где самая маленькая невидимая глазу частица может влиять на ход вещей.

Например, пыльца растений — значимый элемент природы, который влияет на увеличение слоя грунта, а весной благодаря пыльце на улицах наших городов появляются красивые растения и распускаются цветы. Гормоны и другие химические соединения в нашем организме могут влиять на наше настроение, а иногда и на ход истории. А Медуза Горгона, слон или кофе с горячим круассаном могут сыграть неожиданно важную роль в жизни человека», — объясняет художница.

Директор торгового центра Игорь Казаков добавил, что инициатива BoscoVesna по созданию арт-проектов в сотрудничестве с художниками направлена на переосмысление функций современного ТЦ, чувственного опыта каждого посетителя и переживания городского пространства.