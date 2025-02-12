В книжных магазинах растет число книг южнокорейских, китайских и японских авторов, что связано не только с уходом из России литературы американских и британских авторов, но и естественным спросом. Об этом в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте на RTVI рассказал директор сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин.

По его словам, одна из самых продаваемых книг в сети — роман Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут». Это книга японского автора, который работал с Макото Сенкаем над картинами «Твое имя», «Судзумэ, закрывающая двери», а также выступил продюсером нового фильма Наоко Ямада «Твой цвет». Сам роман «Если все кошки в мире исчезнут» повествует о неизлечимо больном мужчине, которому дух предлагает сделку: за каждый дополнительный день жизни в мире будет что-то исчезать.

«Я думаю, что это связано с тем, что самая активная читающая аудитория (у нас по крайней мере) — это молодежь. Люди 18-25 лет — активные читатели, активные посетители книжных магазинов. Они предпочитают этот способ [оффлайн] покупки книг, потому что он как раз про их чувственный опыт. [Эти молодые люди] выросли во многом на дорамах, на аниме, на сериалах различных, поэтому для них органично потребление манги, манхвы, ранобэ, новеллизаций, маньхуа, — то есть всех жанров восточной литературы. Поэтому мы видим здесь всплеск спроса, и, в общем, это, наверное, естественный процесс», — пояснил Брычкин.

Он также отметил, что активнее покупают романтические фэнтези-романы, спортивные романтические истории, а также переиздания мировой классической литературы в красивых дизайнерских обложках.

На вопрос о том, почему в России не продают мангу, манхву и маньхуа в оригинале, Брычкин ответил, что это слишком дорого. К тому же, по его словам, вопрос спроса на такие книги остается открытым. «Такого рода книги (на японском, корейском или китайском языках. — Прим. RTVI), у них вероятность продажи за 18 месяцев стремится к нулю. Поэтому сложно рассчитывать на то, что такую литературу можно найти в книжном магазине, именно на редких языках», — добавил он.