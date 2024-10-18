2 и 3 декабря в Дубае пройдет саммит «Мегакампус» об интеллектуальном, духовном и предпринимательском развитии человека.

«Концепция форума — человекоцентричность. Это первый в мире саммит про человека. И все его спикеры готовят свои выступления с нацеленностью на внутренний потенциал каждого зрителя. Я считаю, что внутри каждого человека есть нераскрытая сила, которая способна сподвигнуть его на то, чтобы достичь успеха в своей сфере. И главная задача — пробудить эту силу и научиться с ней работать», — рассказал организатор форума и основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов.

Среди спикеров форума — миллиардер Ричард Бренсон, кинорежиссер Люк Бессон, бизнесвумен Ренди Цукерберг, блогер Кейси Нейстат, предприниматель Оскар Хартманн, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, бизнесмен Михаил Гребенюк и многие другие эксперты. Они поделятся советами по саморазвитию, масштабированию бизнеса и борьбе со страхами.

«Считаю, что сегодня очень важно говорить о человеке, о роли человека в истории, об инструментах развития интеллектуального, предпринимательского, духовного начал», — прокомментировал Григорий Аветов.

Гостями конференции станут предприниматели из 35 стран. Мероприятие состоится в самом крупном многофункциональном крытом комплексе на Ближнем Востоке — Coca-Cola Arena.