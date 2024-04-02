11 апреля в галерее ГУМ-RED-LINE откроется выставка «Линии. Сибирь. Дмитрий Сухов». Об этом RTVI сообщили в пресс-службе галереи. Экспозицию составят живописные и керамические работы художника.

Дмитрий Сухов родился в городе Тара (Омская область) на берегу Иртыша, поэтому в его творчестве часто встречаются природные мотивы и отсылки к сибирскому фольклору.

«Главные темы, которые не покидают мое сознание всю мою осознанную жизнь, сколько себя помню, это зарождение, расцвет и угасание, цикл, бесконечность цикличности всего, что меня окружает. Все это повлияло на формирование моего стиля и подачи, преобразование моего внутреннего нематериального мира в материальный, цвет, моя техника подачи всегда являлись для меня инструментом преобразования нематериального духовного в материальное, такая своего рода истина в оголенном виде из первоисточника», — рассказывает художник.

Куратор выставки — культуролог Элеонора Захаржевская. Экспозиция будет тематически связана с идеей художника об органической связи пространства с произведением. Один из основных лейтмотивов выставки — историческая память, народный фольклор, многогранность культуры.

Выставка продлится до 19 мая.