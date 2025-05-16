Онлайн-кинотеатр Wink и телеканал НТВ заявили о начале съемок приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Часть съемок нового проекта пройдет в Иране.

Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов. Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Теймур Джафаров и шоураннеры — Теймур Джафаров и Андрей Золотарев, режиссером выступит Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер», «Магомаев»). За производство отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По сюжету сотрудник Института истории Антон отправляется в инопланетный средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец.

«Главным образом действие сериала происходит в средневековом городе. Мы начали поиски с Марокко, поехали туда, чтобы посмотреть берберские средневековые города, и нашли там кое-какие места, но они оказались очень дорогими для съемок, а еще это были исторические и туристические локации — съемки там были бы сложными. Прекрасную альтернативу мы нашли в Иране. В этой стране мы обнаружили уникальные ландшафты, абсолютно инопланетные», — отметил режиссер Дмитрий Тюрин.

В Иране съемочная группа проведет несколько месяцев. Затем команда вернется в Москву, и съемки продолжатся в кинопарке «Москино». Актерский состав приключенческой драмы «Трудно быть богом» пока не раскрывается, но известно, что одну из главных ролей в сериале исполнит продюсер проекта Фёдор Бондарчук.