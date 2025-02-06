6 февраля в обновленном здании театра имени Галиасгара Камала в Татарстане начался четвертый Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Работы над новым зданием стартовали в 2023 году, а сдача изначально планировалась на декабрь 2026 года. Театр Камала — старейший национальный театр России. В 1906 году труппой театра был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке.

Здание площадью 59 609 квадратных метров вмещает 1300 посетителей. В новом театре четыре зала: Большой, Восточный, Универсальный и Камерный. Вместе с тем возможности нового здания театра Камала не ограничатся только театральными функциями. Это многофункциональный культурный центр и общественное пространство, доступное жителям и гостям города не только во время проведения спектаклей.

В основе концепции здания национального театра — сочетание инновационных архитектурных решений с элементами традиционной татарской культуры. Треугольники фасада из стекла и алюминия отсылают к природному явлению «ледяные цветы», возникающему на озере Кабан зимой. Треугольная форма также наследует старому зданию театра, которое стоит на противоположном берегу озера.

Фасад здания отражает озеро, небо и город. Его треугольные элементы выполнены из стекла и алюминия и закреплены на стальном каркасе под углом друг к другу. Свет и отражения создают динамичную картину, которая меняется в зависимости от времени суток и года.

Интерьер театра украшают узоры, вдохновленные традиционными татарскими женскими украшениями. Элементы их орнаментов переосмыслила народная художница Татарстана Наиля Кумысникова, ее эскизы легли в основу декора театра.

В проекте предусмотрено 16 стен-лепестков высотой до 11,4 метров. Каждый из лепестков обозначает вход в один из сценических залов и передает его характер. Разные оттенки металла, отделка «серебром» и «золотом» в декоре лепестков, их переливчатый отсвет и многослойность придают стенам легкость и ажурность. Освещение лепестков меняется в зависимости от времени дня и программы мероприятий.

Первый этаж — открытая для посетителей зона: здесь расположены вестибюль, фойе, залы, детский клуб и выставочные пространства. Главный буфет работает в течение дня, а посетители могут свободно пройти сквозь здание с улицы Хади Такташ на набережную.