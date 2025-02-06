6 февраля в обновленном здании театра имени Галиасгара Камала в Татарстане начался четвертый Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Работы над новым зданием стартовали в 2023 году, а сдача изначально планировалась на декабрь 2026 года. Театр Камала — старейший национальный театр России. В 1906 году труппой театра был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке.

Здание площадью 59 609 квадратных метров вмещает 1300 посетителей. В новом театре четыре зала: Большой, Восточный, Универсальный и Камерный. Вместе с тем возможности нового здания театра Камала не ограничатся только театральными функциями. Это многофункциональный культурный центр и общественное пространство, доступное жителям и гостям города не только во время проведения спектаклей.

В основе концепции здания национального театра — сочетание инновационных архитектурных решений с элементами традиционной татарской культуры. Треугольники фасада из стекла и алюминия отсылают к природному явлению «ледяные цветы», возникающему на озере Кабан зимой. Треугольная форма также наследует старому зданию театра, которое стоит на противоположном берегу озера.

Андрей Артис для Wowhau

Фасад здания отражает озеро, небо и город. Его треугольные элементы выполнены из стекла и алюминия и закреплены на стальном каркасе под углом друг к другу. Свет и отражения создают динамичную картину, которая меняется в зависимости от времени суток и года.

Интерьер театра украшают узоры, вдохновленные традиционными татарскими женскими украшениями. Элементы их орнаментов переосмыслила народная художница Татарстана Наиля Кумысникова, ее эскизы легли в основу декора театра.

Андрей Артис для Wowhau

Андрей Артис для Wowhau

В проекте предусмотрено 16 стен-лепестков высотой до 11,4 метров. Каждый из лепестков обозначает вход в один из сценических залов и передает его характер. Разные оттенки металла, отделка «серебром» и «золотом» в декоре лепестков, их переливчатый отсвет и многослойность придают стенам легкость и ажурность. Освещение лепестков меняется в зависимости от времени дня и программы мероприятий.

Андрей Артис для Wowhau

Первый этаж — открытая для посетителей зона: здесь расположены вестибюль, фойе, залы, детский клуб и выставочные пространства. Главный буфет работает в течение дня, а посетители могут свободно пройти сквозь здание с улицы Хади Такташ на набережную.