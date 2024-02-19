В музее АРТ4 проходит персональная выставка молодой художницы Арины Франк «Мама, ты где?». Франк — победительница Премии АРТ4. Ее работы посвящены женщинам и говорят об отношениях девушек со своими матерями. Художница рассказала RTVI о своем отношении к феминизму, творческом методе и о том, чем она вдохновляется.

Как начала заниматься искусством

В 2022 году я бросила работу, начала разбирать, из чего состою, ковыряла раны и залезла туда, где сильнее всего болит, это давно стало привычным дискомфортом. Тогда и сейчас я думаю о женском опыте, о своем детстве и той боли, что есть во мне, но которая не может быть озвучена. Большую часть жизни я молчала и не знала, живы ли мои родители. Мне пришлось пробиться через тектонические слои закрытых участков памяти, преодолеть страх, чтобы суметь говорить и начать делать.

«Кем была моя мать и что я помню о ней?», — сформулировав этот вопрос, я заново открыла фотоальбомы, нашла ее тетради и книги по медицине. Начала делать эскизы по справочникам, не переставая думать о ней.

Почему тела на картинах обнажены

Для решения задач, которые я ставлю перед собой, фигурам не нужна одежда.

Кто главные героини картин

Женщины. Фигуры в моих работах разобраны, некоторые их части становятся нежным, невинным градиентом. Местами грудой мышц, быстро летающей в воздухе. Сильный каркас готов бороться за свое тело прямо сейчас. Зачастую у женщин оторваны конечности, а лица размыты — это символизирует чувство угнетения и беспомощности, которое возникает в связи с подавлением воли.

Фон состоит из частей, похожих на витраж. Он может выступать как почва под ногами, которая вот-вот развалится и засосет внутрь, или представлять собой внутренний хаос, разрушающий фигуру и ее восприятие изнутри. Дети, которые невольно попадают внутрь сюжетов, становятся такими же взрослыми, как и их родители. Травма с течением времени может трансформироваться в цикл насилия и проблемы с психическим здоровьем. Именно поэтому моя деятельность направлена на повышение уровня осведомленности в области защиты прав женщин и детей.

Как создает свои картины

Обычно я слушаю музыку или лекции, когда работаю.

Где находится мастерская

Сейчас я резидентка мастерских музея «Гараж» на ВДНХ, но живописные работы для выставки были сделаны в Твери.

Любимая работа

«Теперь и мне страшно» — моя любимая живописная работа из тех, что представлены на выставке. На мой взгляд, в ней я точно передала свое состояние одиночества и разлуки, которые зачастую сопровождаются ужасом. Исчезающая фигура женщины, которая тянется к ребенку, и страшная рожа, мучительно забравшая ее жизнь. Кривое лицо с ухмылкой — автор насилия, затянувший в темноту маленькую фигуру. Застывший взгляд-пустота в глазах ребенка, кажется, останется навсегда.

Кто вдохновляет

Женское искусство. Важнейшие фигуры, которые изменили мой взгляд и повлияли на меня во всех смыслах: Трейси Эмин, Мириам Кан, Кики Смит, Луиза Буржуа, Марлен Дюма и Сара Лукас.

Психологическая составляющая выставки

Я вытаскиваю из себя куски того, что произошло в моей жизни, пережевываю и выплевываю их с бешеной злостью. Пытаюсь вспомнить то, что было, но со временем оторвалось от меня.

Каждый день я живу с мыслью, что моей матери нет. Я смирилась с тем, что не помню её. Смирилась, что не увижу ее, не услышу ее голос, не смогу обнять. Сейчас я строю мемориал из крохотных частиц воспоминаний и молчания. Молчание о ней с ее матерью — моей бабушкой, с ее сестрой — моей тетей, с ее отцом — моим дедом.

Я хочу наделить свою мать голосом, который сможет говорить через работы и рассказать свою историю моими руками. Это то немногое, что я могу сделать в память о ней.

Я приклеиваю и отдираю пластырь снова и снова: присваиваю фалосы, ножи, кулаки и пистолеты, которые направлены на женщин и детей. Беру и пропускаю их через себя. Раскроить насилие, вывернуть его наизнанку — уколоть себя, выстрелить в себя, запереть себя в темной комнате и ослепить себя же вспышками гнева. Я проделываю эту работу и каждый раз раню себя.

Это бесконечный рассказ, в каждой части которого ребенок ищет дом. Мать — это дом. В моем доме много боли.