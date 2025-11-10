С 12 ноября в Выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» будет представлена экспозиция проектов, номинированных на шестую Московскую арт-премию. В этом году на соискание премии подано более тысячи заявок, что стало рекордным показателем за всю историю проведения конкурса.

Отбор проектов проводился по трем критериям: реализация в Москве, посвящение столице или создание по заказу городских институций. Номинации включают «Изобразительное искусство и архитектуру», «Музыку», «Кино», «Театр» и «Литературу». Лучшие работы вошли в состав масштабной выставки, которая продлится до 25 ноября.

В номинации «Изобразительное искусство и архитектура» представлено более тридцати проектов. Среди них — выставка «СВОЯСИ. Путь современного искусства», ретроспектива работ Игоря Шелковского «Небесный город. Мастерская художника», V триеннале текстильного искусства «Многообразие связей», а также персональные выставки Николая Полисского «Электроарт» и Зураба Церетели «Солнечный сад».

Среди участников экспозиции — писатели Игорь Мальцев, Алексей Колесников, Кирилл Рябов, Анна Чухлебова, Дмитрий Лекух. В зоне «Музыка» будут представлены работы Владимира Раннева, Николая Попова, Олега Макарова, Павла Паньковского, Анны Поспеловой, Сергея Уварова, а в «Кино-Театре» продемонстрируют проекты Сергея Мокрицкого, Кирилла Поликарпова, Дарьи Шумаковой, Серафима Инфанте, Максима Гуреева, Юрия Квятковского, Александра Золотовицкого, Галины Зальцман, Яны Сексте и других.

Архитектурная концепция экспозиции отражает многообразие московских фактур разных исторических эпох. В оформлении используются древесные материалы, композит с золотым отблеском, фасадная плитка 1980-х годов и бетон как символ современного мегаполиса.

Победителей определит экспертный совет, в состав которого вошли директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, директор Музея Москвы Анна Трапкова, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина и другие специалисты.

Церемония награждения лауреатов состоится 25 ноября. Призовой фонд премии составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации предусмотрены премии в размере трех, двух и одного миллиона рублей за первое, второе и третье места соответственно. Также будет присужден гран-при в размере трех миллионов рублей.