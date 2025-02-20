20 февраля во втором павильоне «Крокус Экспо» открылась выставка дизайна ARTDOM. Ее площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, так что среди стендов легко затеряться на целый день. Более 400 иностранных и российских брендов и компаний представили свои экспозиции, также на выставке можно найти работы современных художников и спецпроекты, созданные специально для мероприятия.

Например, хрустальные люстры ручной работы представила компания Avdeev Crystal. Все элементы светильников создаются мастерами на стеклодувной фабрике, основанной еще в девятнадцатом веке в Дятьково. Бренд представил новую коллекцию «Селесте», которая связана с темой неба и космоса: это подвесы с хрустальными шарами, которые создают ощущение парящей невесомости и напоминают парад планет.

На стенде архитектурно-дизайнерской компании BURO ALL можно увидеть готовый интерьер с видом на горы из окна. Бренд restore: и художник Василий Кононов-Гредин представили проект Reassembly — экспозицию скульптур из электроники, а в соседних корнерах можно увидеть экспозиции галерей «Сабстанция», pop/off/art, VS Gallery, Reportage, Sistema gallery и других.

Также свои интерьерные решения представил и бренд «Хохлома х Алёна Ахмадуллина»: стенд напоминает русскую избу со ставнями на окнах, большим столом с самоваром. А знаменитый бренд домашней техники Smeg показал совместную с Dolce&Gabbana коллекцию, напоминающую по цветам гжель. Те, кто устанет бродить по бесчисленным проспектам выставки, могут восстановить силы в корнере Ergonova, где можно не только присмотреть массажные кресла, но и протестировать их.