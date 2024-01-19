18 января в кинотеатре Музея Москвы прошел специальный показ первых двух эпизодов сериала «Клипот». Проект создан студией «Грин Скрин Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал рассказывает о ячейке анархистов в небольшом российском городе. Дети местной элиты, молодые образованные люди стремятся изменить мир и отобрать власть у старшего поколения. Их задерживает полиция и начинает вести расследование, чтобы выяснить мотивы каждого члена группы.

В проекте снялись Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас, Карина Александрова, Женя Евстигнеева, Полина Ауг, Виталийс Семёновс, Сергей Ренсевич, Дарья Котрелёва, Данил Стеклов. Режиссером выступил один из авторов «Ранеток» и «Молодежки» Сергей Арланов.

Сериал представили сценаристы Дмитрий Петровский и Ольга Шведова. «Мы начали писать сценарий в 2019 году. Тогда мир был совсем другим. В процессе хотели переделать сценарий под современные реалии, но отказались: мы хотим говорить про вечные вещи, которые существуют вне зависимости от внешних обстоятельств», — отметил Петровский. «Наш сериал о том, чего нам не хватает и чего становится все меньше и меньше в мире — о любви», — добавила Шведова.

Все четыре эпизода сериала доступны на стриминге Premier.