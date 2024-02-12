В московском кинотеатре «Художественный» 10 февраля прошла премьера семейного сериала «Многодетство». Первые два эпизода уже доступны на стримингах Start, Wink и Okko. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сериале рассказывается об архитекторе Павле (Павел Савинков), который мечтает построить ЖК для многодетных семей. Но из-за конфликта с девелопером Павел, его жена Марина (Полина Лазарева) и их пятеро детей перебираются жить в деревню, где им придется заново учиться понимать друг друга и строить свой быт.

Проект представили продюсер сериала, сооснователь и генпродюсер онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк, гендиректор АНО «ИРИ » Алексей Гореславский, один из режиссеров сериала Екатерина Аликина, а также сыгравшие в сериале Павел Савинков, Полина Лазарева, Иван Бычков, Вера Чернявская, Капитолина Соболь, Никита Родионов, Матвей Шеремет.