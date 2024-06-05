18 июня в Новой Третьяковке на Крымском Валу откроется выставка «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом». Авторами проекта выступят режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов.

Выставка представит изображения десяти действующих православных монастырей на территории России. По словам создателей, продемонстрировано будет и литературное исследование монастыря, в котором история, летопись, особенности архитектуры и функционирования обители складываются в целостный вербальный образ. Выставка организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией «Синергия».

«Эдуард Бояков предложил выявить разные векторы развития монастыря — и я искал эти векторы через архитектуру и природу. Почти год мы ездили, выбирая для каждого объекта время года. Поэтому какие-то обители запечатлены зимой, какие-то летом. Но это не отражается в цвете. Цвет я не люблю — он отвлекает от главной мысли. Все снимки выполнены в монохроме. Важным принципом было — снимать монастыри без людей. Это специальная концепция. Наша задача была запечатлеть вечность», — отмечает Розанов.

«Для нас „Стена и слово“ — это важный духовный проект и вклад в здоровый консерватизм, смысл которого заключается в бережном отношении к своим корням», — считает президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.