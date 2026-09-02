Первая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет с 9 по 11 сентября в выставочном комплексе Bharat Mandapam в Нью-Дели, сообщают организаторы. Мероприятие состоится накануне 18-го саммита БРИКС. Организаторами выступают Минпромторг России и Министерство торговли и промышленности Индии, операторы — компания «Формика Ивент» и Конфедерация индийской промышленности (CII). Мероприятие проходит при поддержке Торгпредства России в Индии.

На площади 10 тыс. кв. м более 120 российских и индийских компаний представят технологические решения и промышленную продукцию в области машиностроения, энергетики, химической промышленности, цифровых технологий, авиации и других сфер. Среди российских участников — Ростех, Росатом, РУСАЛ, Трансмашхолдинг, Сбер, ОАК, ОДК, ФосАгро, Российский экспортный центр, Центр развития перспективных технологий, а также экспортеры на региональных стендах Москвы, Краснодарского края, Республики Татарстан и Челябинской области. Индийскую экспозицию представят SRB International, National Mineral Development Corporation, Steel Authority of India Limited, ITC, Nicco Cables, Global Gases Group, Monte Carlo, Central Electronics Limited и другие.

Среди экспонатов — макет атомной электростанции с реакторной установкой ВВЭР-1200; модели самолетов МС-21-310, SJ-100 и Ил-114-300; макет авиационного двигателя ПД-8; макет высокоскоростного поезда для совместного российско-индийского производства; система управления движением поездов; автоматизированные системы хранения и промышленные роботы; комплексное проектное решение для инновационной городской среды; универсальный оптический вычислитель для снижения энергопотребления при обработке данных ИИ; платформа для создания и управления ИИ-агентами; платформа международного найма; цифровой двойник Москвы и другие разработки.

Центральным событием деловой программы станет пленарная сессия «Укрепление российско-индийского торгово-промышленного партнерства: на пути к самодостаточному сотрудничеству» 10 сентября с участием Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и Министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла. Также запланированы сессии о деловом сотрудничестве, региональной авиации, цифровых технологиях, развитии торговой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере минерального сырья и аддитивных технологиях.