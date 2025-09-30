30 сентября в возрасте 78 лет умер композитор Юрий Чернавский. Он работал в ВИА «Веселые ребята», написал хит «Зурбаган» и культовую песню «Здравствуй, мальчик Бананан». Если бы не Чернавский, история отечественной музыки была бы другой: не было бы саундтрека к фильму «Асса», продюсерский подход к созданию групп (например, «Миража» и «Ласкового мая»), возможно, случился бы сильно позже, не было бы и продюсерского центра Record 2.0. Музыкальный критик Петр Полещук рассказал в материале для RTVI, чем был велик композитор, какие споры могут возникнуть после его смерти, и почему его потеря — траур для России, а не любой другой страны.

Чернавский не был похож на продюсера, которого мы представляем, когда произносим это слово. От него не веяло ощущением, что он может стать папой российского шоу-бизнеса, как Фадеев, не веяло от него и ощущением, будто ему могут быть близки анархические провокации Ивана Шаповалова с его «Тату». Чернавский походил на любителя звуковых лабораторий — запереться в студии, изобрести нечто новое. Взглянув на его фотографию, можно вспомнить о Шурике или об образцовом интеллигенте из поколения 60-х Советского Союза. Впрочем, изобретал Чернавский действительно новое, во многом бросающее вызов советской музыкальной традиции.

Это породило вечный спор, который, кажется, только усилится после его смерти. Кем был Чернавский? Западником или славянофилом? Сам композитор постоянно напоминал, что с СССР он давно ничего не чувствовал общего, тем более если учитывать, что его западничество еще больше усилилось в 90-е, когда Чернавский иммигрировал в Голливуд. Там Чернавский основал компанию LA 3D Motion, успел поработать с семьей Майкла Джексона, со Стиви Уандером, а уж корпоративных коллабораций вообще не счесть: тут и сотрудничество с Track Records, и с Pikosso Records, и с EMI, и с Sony. Сын Юрия — Дэймон Чернавский — тоже отметился: он получил премию за участие в лучшем музыкальном видеоклипе года на телеканале MTV Europe — Get Down (You’re the One for Me) с американской группой Backstreet Boys. А легенды и вовсе гласят, что Дэймон работал над клипами для Рода Стюарта и Тупака Шакура.

Но правда в том, что Юрий Чернавский был гораздо больше обязан СССР. Как бы продюсер ни тяготел к западной музыке, но, во-первых, образование получил он советское. Во-вторых, до эмиграции он работал с советскими артистами. Конечно, в 90-х он уехал на Запад, но при этом и подход композитора сохранился прежним — само мелодическое чутье Чернавского всем обязано советской школе, джазу и эстраде. И даже в быту его советского прошлого было совершенно не важно, с кем он работал — с эстрадой или в андеграунде, — все равно почерк Чернавского определялся советской музыкальной нормативностью. Хотел он того или нет, но он продолжал дело Шаинского и Пахмутовой, только в чуть более постмодернистской «призападненной» обёртке.

В-третьих, Чернавский жил весьма вольготно во времена, когда многие его коллеги по цеху не могли игнорировать общественный контекст. Чернавский же смог не только не потерять деньги, но и заработать, что и позволило в будущем ему переехать. Очевидно, что только обеспеченный артист может игнорировать социальный контекст, просто интересуясь музыкой. Чернавский на этом даже вставал в достаточно изящную позу: «Процесс смены советских вождей с 70‑х по 86‑й я не заметил — я в это время репетировал».

Кажется, Чернавский лукавил: композитор работал с советским музыкальным аппаратом, государство его не дёргало, он все прекрасно понимал, но просто вместо политики выбрал творчество. Собственно, сделал верную ставку — нет, не потому что логичней готовить план иммиграции тихо, а потому что подарил советской, а позже и российской культуре одни из самых ярких образцов поп-музыки.

Сделал диско в ВИА «Красные маки», собрал рок-группу «Динамик», где вокалистом выступил Владимир Кузьмин, причем писал Чернавский для группы не нафталиновый рок, а модный тогда нью-вейв. Разумеется, сделал «Банановые острова» — калейдоскопный альбом, где Чернавский смешал все существовавшие тогда передовые стили, абсолютно неслыханная работа для СССР. Самая известная песня островов и главный хит дискотек 1984 года — «Здравствуй, мальчик Бананан» — вдохновила Сергея Ливнева на сценарий фильма «Асса», который изначально и должен был называться «Здравствуй, мальчик Бананан»; открыл талант юного Владимира Преснякова-младшего, работал с электропоп-музыкой на альбоме «Автоматический комплект», заставил Боярского звучать чуть ли не как британского синти-поп-романтика в «Лунном кино».

В общем, перечислять можно долго. Неспроста в честь композитора журналист Денис Бояринов организовывал целый концерт-трибьют «Возвращение на Банановые острова» с самыми модными — и тоже довольно западнофильскими — артистами. Как бы ни хотел сам Чернавский считать себя гражданином мира — а он им, конечно, был, — но композитором он остался очевидно советским, пусть и толкнул новомодным саундом страну к переменам, о которых мечтал другой герой поколения. Именно поэтому сегодня в первую очередь осиротела Россия — мы потеряли композитора, по работам которого можно говорить об истории именно нашей страны.

