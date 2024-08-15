15 августа кинокомпания Russian World Vision выпустила в российский прокат французскую драму «Братья», основанную на реальных событиях. Фильм рассказывает о выживании двух детей в лесу в течение нескольких лет и о том, как на них повлиял этот опыт. Стоит ли смотреть картину и чем она интересна, — в материале RTVI.

О чем фильм

В картине две временных линии: первая рассказывает о детстве маленьких Патриса и Мишеля, вторая — об их жизни спустя сорок лет. После окончания Второй мировой войны мальчики остались в детском пансионате, откуда их никто не забрал. Их мать уехала в Аргентину строить новую жизнь, в которой не предполагалось места для детей.

Однажды мальчики нашли смотрителя пансионата мертвым в гараже. Они попытались его спасти, но ничего вышло. Испугавшись, что их за это накажут, Патрис и Мишель сбежали в лес. В течение семи лет они самостоятельно выживали в дикой природе: охотились, ловили рыбу, воровали припасы с мусорного полигона. Свободная жизнь закончилась, когда они стали помогать местным рыбакам, а затем случайно встретили свою бабушку. Мишеля и Патриса забрали в город и разлучили, чтобы они отправились в школу и смогли стать частью общества.

Спустя много лет Мишель стал уважаемым архитектором, а Патрис — врачом. Подробности своего выживания в дикой природе они держали в тайне даже от своих жен и детей. Братьям было тяжело жить с этой травмой, но поделиться ею было еще более невыносимо.

Чем вдохновлен фильм

Режиссер Оливье Кассас никогда до этого не работал в жанре драмы. По его словам, на создание фильма его вдохновила история друга — архитектора Мишеля де Робера, который провел со своим старшим братом Патрисом семь лет в лесу. Расставание со свободой и возвращение в социум стало для братьев наибольшим испытанием в жизни. Де Робер рассказал Кассасу о своем детстве, поделился страхами и страданиями, и режиссер понял, что люди должны узнать эту историю.

Брат архитектора не дожил до начала съемок. Он долгие годы страдал от депрессии и не смог справиться со своей травмой. Поэтому для Мишеля было важно, чтобы их с братом историю услышали.

«Мы не видели смысла рассказывать об этом другим. Это была наша история. Терапия проводилась между нами. Мы делились своими воспоминаниями, мы вместе смеялись, вспоминая волшебные моменты свободы. Мы были так счастливы, когда лазали по деревьям, играли в реке, весной бегали по пшенице», — рассказывал Мишель.

Во время подготовки к съемкам режиссер тщательно исследовал историю героев и место, где они жили детьми. Он даже нашел свидетельство о смерти смотрителя детского дома, после самоубийства которого дети сбежали в лес.

Почему его стоит посмотреть

Главные роли в фильме «Братья» исполнили выдающиеся французские актеры и режиссеры — Иван Атталь и Маттьё Кассовиц. Обоим мастерски удалось вжиться в роли. Атталю в какой-то степени было проще работать с материалом, так как он мог общаться с Мишелем де Робером, задавать ему вопросы, копировать его манеру говорить, движения и мимику. Кассовиц же имел дело лишь с воспоминаниями о человеке, поэтому ему пришлось собирать своего персонажа по осколкам информации о нем.

В фильме немало впечатляющих своей красотой кадров, линия воспоминаний резко контрастирует с реальностью даже на уровне цветовой гаммы. Режиссер подчеркивает счастье детства на свободе и боль от столкновения с обществом. Раны героев не затягиваются даже спустя многие годы. Печаль и любовь в глазах братьев заставляют ощутить и себя уязвимым и крошечным в этом огромном мире, где каждый сам решает, что для него свобода.

В картине есть интрига, которая не раскрывается. Режиссер намеренно не стал додумывать разгадку, она ушла вместе с Патрисом. Только он знал эту тайну и не захотел делиться ею ни с кем. Так она и останется загадкой навсегда.

Фильм понравится тем, кому по душе неспешное повествование и нелинейный сюжет. В картине нет неожиданных сюжетных поворотов или саспенса, это история о братской любви, счастье и невысказанной боли. «Братья» — это и эмоциональное высказывание о том, чем можно пожертвовать ради близких.