20 марта в Белом зале ГМИИ им. А.С. Пушкина прошел концерт «К 110-летию со дня рождения Святослава Рихтера и 103-летию со дня рождения Ирины Антоновой». Пианист Святослав Рихтер и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина родились в один день с разницей в семь лет. Благодаря их дружбе в музее начали проводить Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера».

Открыла концерт «Элегия памяти Ивана Самарина для струнных» Петра Чайковского, посвященная великому артисту и режиссеру Малого театра, в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

В концерте приняла участие пианистка Елизавета Леонская, которая выступала с Рихтером. Она исполнила на концерт для фортепиано с оркестром № 9 ми-бемоль мажор «Jeunehomme» на рояле, подаренном Рихером музею. Концерт для клавира с оркестром № 1, BWV1052 ре минор Иоганна Себастьяна Баха исполнила Ксении Башмет, которая знала Рихтера с детства и играла с ним на семейных вечерах в четыре руки.

В день концерта также представили представлен каталог несостоявшейся выставки «Святослав Рихтер. Я вижу музыку». Экспозиция не состоялась из-за пандемии коронавируса. Однако гости концерта смогли увидеть картины, написанные Рихтером, которыми украсили Белый зал музея.