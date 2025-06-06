19 июня кинопрокатная компания RWV Film выпустит в российский прокат «Сказания Земноморья» — анимационный фильм Горо Миядзаки, сына Хаяо Миядзаки. Премьера аниме состоялась на кинофестивале в Венеции в 2006 году.

Фильм снят по мотивам цикла книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье, главным образом по третьей книге цикла «На последнем берегу». Однако сам Горо Миядзаки значительно переработал исходный материал.

В сказочный мир Земноморья пришла беда — равновесие сил нарушено, королевство приходит в упадок, в сердцах людей поселяются злоба и зависть. Драконы, обитающие в Западном пределе, неожиданно появляются на востоке, во владениях людей, и приводят их в ужас. Обеспокоенный этим, верховный маг Гед по прозвищу Сокол отправляется искать первопричину всех бед. В путешествии он встречает юношу по имени Аррен. Вскоре они спасают от работорговцев девушку Терру. Вместе героям предстоит противостоять тёмным сторонам своей личности и разобраться, что же на самом деле происходит в Земноморье.

Производство фильма длилось более 8 месяцев. Студия Ghibli вложила значительные ресурсы в анимацию, чтобы передать масштаб и атмосферу Земноморья. Фильм был оценён за захватывающее визуальное оформление. Горо Миядзаки удалось создать живой и динамичный мир, который привлёк зрителей в Японии и за рубежом.