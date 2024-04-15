Telegram объявил 15 апреля о запуске новой функции, которая позволяет делать стикеры в приложении мессенджера. RTVI рассказывает, как она работает.

Чтобы создать стикер, нужно нажать на значок «+» во вкладке «стикеры». Откроется окно фотогалереи, откуда нужно выбрать снимок. Затем откроется редактор, где можно вырезать изображение или отдельные его элементы, добавить надпись, рисунок, эмодзи или GIF. К получившейся картинке можно добавить и контур. После редактирования стикер готов — его можно отправить кому-нибудь.

Получившийся стикер можно также добавить в набор. Нейросеть предложит подходящий по настроению эмодзи. Можно также присвоить стикеру любой другой понравившийся смайлик из набора.

Пока эта функция доступна только в мобильной версии приложения.

Telegram сообщил, что в апреле будут анонсированы еще 16 новых функций. «Но пока что не будем Вас отвлекать — новые стикеры сами себя не сделают», — говорится в сообщении официального канала Telegram.