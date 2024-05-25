Селебрити по всему миру используют препарат «Оземпик» для быстрого и эффективного похудения. В Россию этот препарат официально не поставляется. Тем не менее, некоторые российские знаменитости и влиятельные люди находят способы его приобрести. В документальном фильме «Цена стройности» Сергей Морозов и команда RTVI исследуют причины популярности «Оземпика» и его потенциальные риски для здоровья. Собрали прозвучавшие в фильме мнения российских и зарубежных экспертов, а также звезд, использующих препарат.

О личном опыте похудения

Я, если честно, вообще не знала ничего о дозировке. Что мне предложили, то я и купила. Не посмотрела [инструкцию] и сделала два укола в первый раз. И, конечно, мне стало очень плохо. Во время прогулки с собакой я два раза потеряла сознание на улице. Один раз об стену ударилась головой. Потом я упала и ползла до подъезда. Еще у меня было очень расплывчатое зрение. Я шла и вдруг начала ничего не видеть перед собой.

У дочки был как бы излишний вес, она подросток. Сначала она была против, меня ругала, а потом в какой-то момент говорит: «Давай и мне уколем». Но мы ей делали всего два укола — один в неделю, и ее стало тошнить. Она хорошо схуднула, но сейчас она обратно поправилась, вес вернулся и… Я не знаю, у нее непонятный был какой-то эффект.

Полные девочки всегда хотят похудеть. Как бы они ни говорили, что они не хотят похудеть, они хотят похудеть. А до моделей plus size тема с «Оземпиком» пока не дошла. Это, я думаю, вопрос времени, еще пару лет, и 100% до моделей это дойдет.

Когда люди смотрят на полного человека, они думают, что он безвольный, безхребетный, ленивый, раз он не может похудеть. И даже огромное количество работодателей отказывают, когда устраиваешься на работу.

Когда я активно занималась с тренером пауэрлифтингом, мы 20 килограммов скинули за полтора месяца. Это было супер. Но никто не хочет [ходить в зал], все погружены в суету дней, никто не хочет заморачиваться.

О влиянии звезд на популярность «Оземпика»

Это целый бизнес. Назовем его «инвлюенс маркетинг»: бренды тратят на это колоссальные деньги на коллаборации со звездами, на коллаборации со звездными блогерами.

Здесь абсолютно не сработал здравый смысл. Это слепая вера в кумира, это слепая вера в блогера, в медийное лицо, в звезду, за которыми человек следит годами и пропитывается этим контентом. И чтобы эта звезда ни делала, это все заходит на 100% без какого-либо критического мышления. Это вопрос, скорее даже не к потребителю, а именно к регулирующим органам. Почему они не отследили и не проконтролировали это?

Блогерам, инфлюенсерам — и я знаю некоторых блогеров — не просто платили, им присылали «Оземпик», даже некоторых приглашали в специальный ретрит-дом, где люди жили и наслаждались временем на солнечном побережье Калифорнии, снимали и рассказывали, как они пользуются этим препаратом.

А что там будет с моей поджелудочной, как отреагируют мои легкие, моя кровеносная система, моя нервная система? Да всем по барабану. Никто не хочет думать, что будет завтра. Никто не хочет заботиться о своем здоровье к 70—80 годам. Все хотят [получить результат] здесь и сейчас.

Даже если президент выйдет и скажет: «Нет, это плохо, вредно», — никто не послушает. Возможно, если Тэйлор Свифт скажет: «Ну что, друзья мои, сладенькие пирожочки, любимые, не надо использовать этот препарат». Возможно, это возымеет успех, потому что ее влияние на массы очевидно бесконечно. Если ряд таких звезд, как Тэйлор [Свифт], Бейонсе, та же Ким [Кардашьян], Опра [Уинфри], выйдут и скажут: «Не надо, это плохо», — возможно, это повлияет на умы людей, но я что-то сомневаюсь, потому что слишком сладка пилюля.

О разнице между резекцией желудка и приемом «Оземпика»

Если в норме у нас объем желудка — это где-то порядка полутора литров, то после резекции мы формируем трубочку объемом 100—150 миллилитров.

На первичных консультациях пациентов, которые идут на бариатрическую операцию, у меня процентов 30, кто уже попробовал какие-то лекарственные препараты. Иногда пациент в плане препаратов для снижения веса более образован, чем какой-нибудь молодой начинающий врач-эндокринолог.

Как и с «Оземпиком», с этой операцией есть одна проблема. Это действительно последний выход, а люди прибегают к нему с такой легкостью, как будто это первое средство.

Есть очень такая большая когорта молодых мужчин, которые работают сейчас дистанционно, после пандемии это стало трендом. И они, набрав под 160 килограммов, сразу идут к бариатрическому хирургу и говорят: «Я хочу похудеть». Я спрашиваю: «Что вы делали для того, чтобы похудеть?». Он говорит: «Ничего, я сразу к вам пришел». И это неправильно. Если нет проблем каких-то со здоровьем, которые не позволяют заниматься спортом, соблюдать диету, то надо начать именно с этого.

Об «эпидемии» переедания

Эволюционно мы должны запасать, обезьяна все время голодала. Все, что она находила съедобного, она должна была сожрать в моменте. Мы не рассчитаны на магазины, которые ломятся, и на холодильники. Поэтому ограничителя нет. Это вопрос дисциплины. Большинство жрут как не в себя. Сейчас эпидемия идет.

Любой застой еды в желудке — это моментально гастрит, переходящий в эрозию. Если человек упорно продолжает нарушать перистальтику, можно и до язвы дойти. И все эти риски, на мой взгляд, не оправданы.

Биг Фарма готова втюхивать всем препараты, которые им не нужны. По показаниям индекс массы тела больше 30 — это очень сильная форма ожирения. А не пара лишних килограммов.

Я считаю, что люди, у которых нет избытка массы тела, должны работать со своей психикой. Почему они попали в эту дисморфофобию? Почему им не нравится собственное тело? Будет или булимия с рвотой, или анорексия, от которой умрут от истощения.

Им прежде всего надо лечить мозги, а не колоть этот «Оземпик», не делать их дополнительно инвалидами с рисками рака, холецистита, панкреатита, аспирацией собственной съеденной едой. Ну это бред.

О разработке российского аналога «Оземпика»

Когда мы начинали этот проект [по разработке копии «Оземпика» под маркой «Семавик»] в начале 2023 года, честно говоря, не было понимания того, насколько это действительно хайповый проект. И когда уже в процессе ты осознаешь, что это тот самый продукт, который весь мир на уши поставил, а ты держишь в руках эту коробочку и понимаешь: вот это оно.

О противопоказаниях и побочных эффектах

Лекарства на основе ГПП-1 используются уже 20 лет. Это не что-то новое. Просто пресса заметила их только в последние годы. Не то чтобы они вдруг выскочили из ниоткуда.

Говоря о побочных эффектах, самое распространенное явление — это тошнота, рвота, понос. Что касается гастропареза, эти лекарства не вызывают гастропарез вдруг ни с того ни с сего. Эти препараты замедляют движение желудка, чтобы вы чувствовали насыщение. Но, повторюсь, эти лекарства с нами уже 20 лет против диабета, а теперь и против ожирения. Людям, у которых есть склонность к гастропарезу, нельзя принимать это лекарство, это противопоказание.

Волосы часто выпадают при похудении. Это не связано с лекарством. Когда люди теряют значительный вес, у них часто случается выпадение волос. Что касается проблем с зубами, мы такого никогда не слышали о семаглутиде (активном веществе «Оземпика». — Прим. RTVI).

Любое долгосрочное похудение — это всегда психотерапия. И самое сложное в любой зависимости — поменять привычки. Всем хочется принять волшебную пилюлю! Но человек после инъекции набирает больше, чем было до. Потому что он не поменял свои пищевые привычки, он просто привык, что у него отключено чувство голода и постоянная тошнота, и он много не может съесть. Когда все эти эффекты проходят, он, естественно, начинает жрать как не в себя, потому что голову-то не поменял.

Мозг гипогликемию воспринимает как стресс. Плюс невозможно качественно принимать пищу. Тошнота сохраняется у многих месяцами. Мне еще не нравится то, что он действует неделю — это очень долго. Если возникает какая-то фатальная гипогликемия, как его выводить из организма, как этого человека лечить — это уже будет спутанное сознание, неадекватное восприятие окружающей реальности.