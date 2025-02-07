Популярная процедура кератинового выпрямления волос, несмотря на обещания гладких и послушных локонов, может нанести серьезный ущерб здоровью, считают врачи. Дерматовенеролог, трихолог Марина Николаева и онколог Юлия Михеева в беседе с изданием «Секрет фирмы» рассказали о потенциальных рисках, связанных с этой бьюти-процедурой, и предложили альтернативные методы ухода за волосами.

Главная опасность, по словам врачей, кроется в формальдегиде или его производных, которые используются в составе средств для выпрямления. Эти вещества, разрывая связи в структуре волоса для придания ему новой формы, являются токсичными и канцерогенными.

«Формальдегид, выделяющийся при нагревании, может повреждать волосяные фолликулы, вызывая выпадение волос, провоцировать аллергические реакции и, что наиболее серьезно, увеличивать риск развития онкологических заболеваний», — подчеркивают эксперты.

Врачи предупреждают, что даже если на этикетке средства отсутствует прямое упоминание формальдегида, он может выделяться в процессе. Поэтому, определенным группам людей следует категорически избегать кератинового выпрямления:

беременным и кормящим женщинам;

детям до 16 лет;

людям с кожными заболеваниями (дерматит, псориаз и др.);

онкобольным;

людям с поврежденными и ослабленными волосами.

В качестве альтернативных и более безопасных методов ухода за волосами врачи рекомендуют нанопластику или же просто выпрямление волос с помощью утюжка или фена с использованием термозащитных средств.

«В любом случае, важно внимательно изучать состав используемых средств, отдавая предпочтение продуктам с минимальным содержанием агрессивных химических веществ, и не злоупотреблять процедурами, оказывающими сильное воздействие на структуру волоса», — советуют врачи. Эксперты отметили, что здоровый образ жизни, сбалансированное питание и правильный уход также играют важную роль в поддержании красоты волос.