Российские кинотеатры с 4 марта начнут показ второй части фантастической саги «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Несмотря на то, что «Дюна: Часть вторая» не получила официального прокатного удостоверения, представители кинотеатров сообщили «Известиям», что планируют показывать дублированную версию картины.

Вопреки словам министра культуры России Ольги Любимовой о том, что нелегальная демонстрация зарубежных фильмов в кинотеатрах может повлечь за собой серьезные санкции — вплоть до закрытия, эксперты ожидают высокий спрос на вторую часть «Дюны», пишет Business FM.

Россияне смогут увидеть вторую часть фантастического блокбастера Дени Вильнева 4 марта в кинотеатрах сети «Синема 5» (Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Уфа, Чебоксары, Волгоград, Курск, Саратов, Набережные Челны, Саранск, Энгельс, Оренбург, Пенза, Старый Оскол, Бузулук, Жигулевск). Также билеты на показ фильма 4 марта можно приобрести в заведениях сети «Мягкий кинотеатр» (Москва, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Самара, Уфа, Магнитогорск), «Синема стар» (Москва, Калуга, Кострома, Тверь) и «Империя грез» (Нижний Новгород, Ижевск, Кстово).

«Показы пройдут в стандартном кинотеатральном качестве со студийным дублированным переводом. Информации о названии студии у нас нет», — заявили представители петербургского кинотеатра «Синема 5».

Предположительно, неофициальная дублированная версия фильма могла попасть к российским кинопрокатчикам после премьеры новой «Дюны» в Казахстане 29 февраля. В этом случае россияне смогут увидеть версию голливудского блокбастера в переводе студии дубляжа MovieDalen, работающей для рынка стран СНГ («Индиана Джонс 4», «Капитан Марвел 2», «Стражи Галактики 3», «Элементарно» и т.д.).

Начиная с 7 марта «Дюна: Часть вторая» будет демонстрироваться в кинотеатрах федеральной сети «Киномакс» в 23 городах России.

Все показы будут организованы в формате предсеансового обслуживания. Для того, чтобы увидеть «Дюну», зрители должны будут приобрести билеты на короткометражный фильм («Остановка», «Сколько весит облако», «Три добрых дела», «Улыбка», «Ушла по-чеховски»), перед которыми будет «бесплатно» показан фильм Вильнева.

Где еще можно посмотреть вторую часть «Дюны»

В Москве вторую часть «Дюны» можно будет посмотреть 4 марта в столичных кинотеатрах «Балтика» (ТРЦ «Калейдоскоп»), «Бульвар» (ТЦ «Северное сияние»), «Киносфера IMAX» (ТЦ «Капитолий»), «Лорд» (ТЦ «Тиара»), а также в кинотеатрах сети «Синема Стар». Начиная с 7 марта ее также начнут показывать в кинотеатрах сети «Киноквартал» на Варшавском шоссе и Новоясеневском проспекте.

Жители Екатеринбурга смогут увидеть «Дюну» 4 марта в кинотеатрах «Prada 3D» (ТЦ «Академический»), «Континент синема» (ТРК «КомсоМолл»), а также в кинотеатрах сети «Премьер». С 7 марта фильм также будет демонстрироваться в «Гринвич синема» (ТРЦ «Гринвич») и «Пассаж синема» (универмаг «Пассаж»).

В Челябинске можно приобрести билеты на сеанс 4 марта в кинотеатре «Победа», а с 5 марта «Дюна: Часть вторая» будет демонстрироваться в кинотеатре «Знамя».

В Самаре новый фильм Вильнева можно увидеть в кинотеатре «Zoom cinema». Зрители также могут приобрести билеты на сеансы в кинотеатре «#ёкино» на 5 и 6 марта.

В Казани с 4 по 6 марта зрители смогут увидеть голливудскую премьеру в кинотеатре «Родина».

В Уфе организацией показа «Дюны» занимаются кинотеатры «Ultra cinema» и «Глобал синема».

Во Владивостоке купить билеты на «Дюну» можно в кинотеатре Москва.