с 19 июля по 10 августа в Чебоксарах пройдет II Чувашская биеннале современного искусства, где примут участие более 50 совеременных художников. Авторы создадут работы в самых разных медиа, включая инсталляции, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, видеоарт, живопись, книги, скульптуры, керамику, сайт-специфик объекты. Основательница Чувашской биеннале современного искусства Юлия Константинова рассказала RTVI, как родился этот проект и что ожидает зрителей этого года.

Как родился проект «Чувашская биеннале современного искусства»?

Для меня этот проект родился из моего собственного опыта, моих профессиональных компетенций и образования, и безусловно, внутреннего желания.

С момента переезда из Чебоксар и поступления в университет я хотела сделать нечто большее для места, откуда я родом. Такие слова могут звучать пафосно, но для меня это сравнимо с чем-то очень сокровенным и нежным.

Четко помню «места» принятия решения и осознания, что именно через биеннале можно начать диалог, с одной стороны, об истории чуваш, традициях, а с другой — через язык современного искусства создать новые формы, не превращая традиционную культуру в сакральный артефакт.

Какие медиумы можно встретить в рамках экспозиции?

В этот раз мы постарались представить широкий спектр медиа — это и видеоигры, и видеоарт, и инсталляции, несколько сайт-специфик объектов, а также уже традиционные для современного искусства фотографии, текстиль, живопись, скульптуры.

Нам очень важно показывать, что в качестве медиа художник может использовать совершенно разные формы выражения: от камер видеонаблюдения до наблюдений за аграрным календарем.

Как вы выбираете темы для каждой биеннале? Почему в этом году выбрана тема «Дом о семи крыльях»? Что это значит?

Тему для биеннале каждый год выбирает куратор. Куратором II ЧБСИ стала Ирина Конюхова, и после исследовательской поездки в Чувашию она предложила тему «Дом о семи крыльях».

Конкретно мне нравится поэтическая составляющая, потому что тема отсылает нас к цитате из народного фольклора, а затем и к строчкам чувашского поэта Валема Ахуна:

Çич çунатлă чăмăр çурт çыхтартăм

Пÿ ҫитертӗм — шур кӗҫҫе урттартăм.

(О семи крыльях круглый дом связала,

Дотянулась — белый войлок накинула)

Считается, что в дооседлый период предки чуваш возводили юрты, каркасом которых служили семь канатов — «крыльев», поверх которых натягивались войлок и другие доступные материалы.

И мне кажется, это «легкокрылое» ощущение дома присуще и нам сегодня, в момент, когда мы можем путем несложных передвижений оказаться почти везде, и ощущение дома может возрождаться раз за разом, не ассоциируясь с конкретным физическим пространством.

Как искусство Чувашии представлено на биеннале?

По моим ощущениям, в рамках второй биеннале примерно треть художников, которые связаны с Чувашией или ассоциируют себя с чувашской культурой.

Когда мы делали первую биеннале, нам часто говорили, что в Чувашии нет современных художников, и я рада, что это предубеждение мы развеяли.

Очень хочется, чтобы авторы, участвующие в биеннале, могли представлять свои проекты не только в регионе, но и участвовать в российских и международных выставках и арт-резиденциях. Важно создавать проекты за пределами той культуры, в которой существуешь, не оказаться замкнутой в ней.

Много ли среди участников тех, кто в работах затрагивает темы национальных традиций?

Мне не очень близки проекты, буквально интерпретирующие биеннале. Раз биеннале чувашская, расскажу, как я там бывал. Раз тема о доме — построю дом. Хочется более тонкого прочтения, каких-то сложносочиненных высказываний.

То же относится к национальным традициям. Я понимаю, что каждый художник в поисках своего языка, и часто надо попробовать совершенно разные средства выражения. Но если художник из конкретного региона или определенной национальности, это совершенно не тождественно тому, что он обязательно должен рефлексировать на тему своей идентичности.

И когда мы отбирали работы, для нас была важна искренность проекта, концепция автора, степень проработки.

Почему в качестве центрального арт-объекта была выбрана работа Олеси Волковой? Как она соотносится с концепцией биеннале?

Не уверена, что какой-то проект в рамках биеннале можно назвать центральным, для нас они равнозначны. Проект Олеси Волковой будет представлен в поле перед одной из четырех площадок биеннале — культурного центра «Сверхновый».

Здесь важно сказать о том, что в Чувашии практически нет примеров паблик-арта, а он очень нужен. Мы в первом приближении делаем это совместно с Олесей. Поскольку микрорайон «Новый город» (как следует из названия) — это новый район, я очень рада, что наши партнеры из «ИСКО-Ч» готовы к экспериментам. Компания — одна из немногих, кто часто привлекает художников к сотрудничеству, то есть это уже пространство, не чуждое современному искусству. И, конечно, основные жители района — это молодые семьи с детьми, поэтому Олеся предложила построить инсталляцию с разбросанными детскими кубиками, которые апеллируют к детству через аллюзию на игровые конструкции, а также соотносятся с архитектурной первоосновой дома.