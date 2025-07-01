с 19 июля по 10 августа в Чебоксарах пройдет II Чувашская биеннале современного искусства, где примут участие более 50 совеременных художников. Авторы создадут работы в самых разных медиа, включая инсталляции, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, видеоарт, живопись, книги, скульптуры, керамику, сайт-специфик объекты. Основательница Чувашской биеннале современного искусства Юлия Константинова рассказала RTVI, как родился этот проект и что ожидает зрителей этого года.

Юлия Константинова
основательница Чувашской биеннале современного искусства

Как родился проект «Чувашская биеннале современного искусства»?

Для меня этот проект родился из моего собственного опыта, моих профессиональных компетенций и образования, и безусловно, внутреннего желания.

С момента переезда из Чебоксар и поступления в университет я хотела сделать нечто большее для места, откуда я родом. Такие слова могут звучать пафосно, но для меня это сравнимо с чем-то очень сокровенным и нежным.

Четко помню «места» принятия решения и осознания, что именно через биеннале можно начать диалог, с одной стороны, об истории чуваш, традициях, а с другой — через язык современного искусства создать новые формы, не превращая традиционную культуру в сакральный артефакт.

Марина Алаева, «Куст. Кустарник»
Чувашская биеннале современного искусства

Какие медиумы можно встретить в рамках экспозиции?

В этот раз мы постарались представить широкий спектр медиа — это и видеоигры, и видеоарт, и инсталляции, несколько сайт-специфик объектов, а также уже традиционные для современного искусства фотографии, текстиль, живопись, скульптуры.

Нам очень важно показывать, что в качестве медиа художник может использовать совершенно разные формы выражения: от камер видеонаблюдения до наблюдений за аграрным календарем.

Творческая группа ЭМНОЮМНО, «ЭТНОСТАЛКИНГ»
Антон Родионов / Чувашская биеннале современного искусства

Как вы выбираете темы для каждой биеннале? Почему в этом году выбрана тема «Дом о семи крыльях»? Что это значит?

Тему для биеннале каждый год выбирает куратор. Куратором II ЧБСИ стала Ирина Конюхова, и после исследовательской поездки в Чувашию она предложила тему «Дом о семи крыльях».

Конкретно мне нравится поэтическая составляющая, потому что тема отсылает нас к цитате из народного фольклора, а затем и к строчкам чувашского поэта Валема Ахуна:

Çич çунатлă чăмăр çурт çыхтартăм

Пÿ ҫитертӗм — шур кӗҫҫе урттартăм.

(О семи крыльях круглый дом связала,

Дотянулась — белый войлок накинула)

Считается, что в дооседлый период предки чуваш возводили юрты, каркасом которых служили семь канатов — «крыльев», поверх которых натягивались войлок и другие доступные материалы.

И мне кажется, это «легкокрылое» ощущение дома присуще и нам сегодня, в момент, когда мы можем путем несложных передвижений оказаться почти везде, и ощущение дома может возрождаться раз за разом, не ассоциируясь с конкретным физическим пространством.

Поли Марко, серия текстильных полотен «Приданое»
Чувашская биеннале современного искусства

Как искусство Чувашии представлено на биеннале?

По моим ощущениям, в рамках второй биеннале примерно треть художников, которые связаны с Чувашией или ассоциируют себя с чувашской культурой.
Когда мы делали первую биеннале, нам часто говорили, что в Чувашии нет современных художников, и я рада, что это предубеждение мы развеяли.

Очень хочется, чтобы авторы, участвующие в биеннале, могли представлять свои проекты не только в регионе, но и участвовать в российских и международных выставках и арт-резиденциях. Важно создавать проекты за пределами той культуры, в которой существуешь, не оказаться замкнутой в ней.

Много ли среди участников тех, кто в работах затрагивает темы национальных традиций?

Мне не очень близки проекты, буквально интерпретирующие биеннале. Раз биеннале чувашская, расскажу, как я там бывал. Раз тема о доме — построю дом. Хочется более тонкого прочтения, каких-то сложносочиненных высказываний.

То же относится к национальным традициям. Я понимаю, что каждый художник в поисках своего языка, и часто надо попробовать совершенно разные средства выражения. Но если художник из конкретного региона или определенной национальности, это совершенно не тождественно тому, что он обязательно должен рефлексировать на тему своей идентичности.
И когда мы отбирали работы, для нас была важна искренность проекта, концепция автора, степень проработки.

Наташа Лозинская, «Сокровищница»
Чувашская биеннале современного искусства

Почему в качестве центрального арт-объекта была выбрана работа Олеси Волковой? Как она соотносится с концепцией биеннале?

Не уверена, что какой-то проект в рамках биеннале можно назвать центральным, для нас они равнозначны. Проект Олеси Волковой будет представлен в поле перед одной из четырех площадок биеннале — культурного центра «Сверхновый».

Здесь важно сказать о том, что в Чувашии практически нет примеров паблик-арта, а он очень нужен. Мы в первом приближении делаем это совместно с Олесей. Поскольку микрорайон «Новый город» (как следует из названия) — это новый район, я очень рада, что наши партнеры из «ИСКО-Ч» готовы к экспериментам. Компания — одна из немногих, кто часто привлекает художников к сотрудничеству, то есть это уже пространство, не чуждое современному искусству. И, конечно, основные жители района — это молодые семьи с детьми, поэтому Олеся предложила построить инсталляцию с разбросанными детскими кубиками, которые апеллируют к детству через аллюзию на игровые конструкции, а также соотносятся с архитектурной первоосновой дома.