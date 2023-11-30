В Москве завершились съемки комедии «Ректор» об ученых из НИУ. Режиссером проекта выступил Роман Фокин («Восьмидесятые» и «Психологини»).

Главный герой сериала — ученый Лаврентий Семенович Тимошин, он же Лаврик. Молодой кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ, работает над созданием лекарства от страха. В первую очередь, в этом чудо-средстве нуждается он сам, так как боится всего: научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик — лучшая кандидатура.

«Ну, во-первых, это комедия. А о чем? О любви. […] Только истинная любовь является настоящим лекарством от всех страхов. Вот, собственно, об этом и наше кино. И это просто счастье, когда все актеры — от играющих в эпизодах до исполнителей главных ролей — именно те люди, которых ты хотел видеть на съемочной площадке. Это актеры, которые были вовлечены в сам процесс», — рассказывает режиссер Роман Фокин.

Идею проекта придумал Роман Мельников, который в 2021 году проходил обучение и стал победителем курса «Сценарий сериала» в рамках проводимой профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру» творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB. Пилот был сразу взят в разработку, однако в процессе сценарий сильно видоизменился и преобразовался в восьмисерийное драмеди.

В 2022 году проект представили в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново. Производством сериала занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главную роль в сериале исполнил Владимир Канухин («Миллионер из Балашихи», «Конец света», «Цикады»). Также в съемках участвовали Михаил Горевой («Шпионский мост», «Макс и гусь»), Виктория Полторак («Ваша честь», «Троцкий», «Библиотекарь»), Анастасия Шукевич (Happy End), Елена Морозова («Король и Шут», «Провинциальный детектив», «Библиотекарь»). Одну из ролей — следователя, раскрывающего коррупционные схемы и в свободное время танцующего бачату, — сыграл Даниил Спиваковский («Подольские курсанты», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Обитаемый остров»).

«Мы все работали ярко, яростно, получая друг от друга удовольствие. Это история, которая полна страстей и где действуют одержимые персонажи. Это немного комикс, так как в сюжете присутствует волшебный препарат», — вспоминает актер Михаил Горевой.

Выход восьмисерийного драмеди запланирован на весну 2024 года на платформе PREMIER.