С 1 по 19 мая в Музее Парка Горького галерея авторской фотографии Reportage проводит свою первую выставку «Репортаж». Свои работы представили 14 российских фотографов, снимки которых объединяются в историю о природе, городе и человеке. Самые необычные работы — в галерее RTVI.

«Волна»

Фотограф Антон Шваин умеет находить необычное в обычном и придавать новые смыслы, казалось бы, знакомым вещам и местам. С первого взгляда на снимок «Волна» не совсем понятно, частью какой конструкции является волнообразная деталь — архитектурного сооружения или скульптурного объекта. Золотистая лента была создана человеком, но ее геометрия, плавность и динамика отсылают нас к природным формам. Фотография сделана в Москве в 2023 году.

«Золотой город»

Работа Кира Симакова «Золотой город» не что иное, как рукотворная природа во всем своем величии. Это экосистема, созданная человеком и для человека. Фотография запечатлела историю развития огромного города и идей, осмысленных и воплощенных в архитектурных формах, в виде монументального пейзажа.

«Странник на горе Ехэ Ёрдой»

Снимок Александра Исакова сделан на горе Ехэ Ёрдой недалеко от Байкала, которую местные жители считают священной. Композиция фотографии перекликается с картинами художников-романтиков начала ХIX века. Герой фотографии — странник в вечных поисках своего Эдема.

«Брачный сезон»

В этом коллаже Филипп Буткин объединил два разных мира. Фотографии жирафов сделаны в сафари-парке, кадр Останкинской башни — в Москве. Мы видим своего рода фантазию на тему вторжения дикой природы в привычный городской ландшафт, выполненную с долей иронии.

«Озера вулкана Ксудач»

В 1907 году природный памятник Камчатки, вулкан Ксудач, из-за извержения изменил жизнь на полуострове. Сумерки здесь стали длиннее, восходы и закаты — ярче, а дневной свет — тусклее. Было выброшено столько пепла, что по снегу на сотни километров вокруг было невозможно ездить на лыжах или в собачьих упряжках. Но природный баланс был восстановлен, и сейчас труднодоступный Ксудач, окруженный озерами Штюбеля и Ключевым, тихо дремлет в южной части Камчатского полуострова. Снимок Максима Балаховского, на котором запечатлены озера вокруг вулкана, напоминает нам о мощи и неподвластности человеку природных явлений.