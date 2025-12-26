Правобережный районный суд Липецка приговорил бывшего главу департамента Минсельхоза и экс-топ-менеджера «Росагролизинга» Олега Донских к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщила прокуратура Липецкой области.

Следствие установило, что с 2007 по 2011 год Донских вместе с сообщниками разработал мошенническую схему хищения средств ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк».

Как считают правоохранители, фигурант дела через подконтрольные юридические лица заключал фиктивные лизинговые договоры и получал кредиты на покупку оборудования и товаров для развития бизнеса подконтрольных организаций. Полученные деньги не использовались по назначению, а присваивались участниками преступной группы. Общий ущерб потерпевшим превысил 2,6 млрд рублей.

Кроме того, Донских обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия — переделанного под патроны 5,6 мм револьвера системы «Наган». Полицейские обнаружили оружие при обыске по месту его жительства.

«После совершения преступлений Донских скрылся, находился в розыске более 12 лет и был задержан правоохранительными органами в 2024 году», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело начали рассматривать в начале прошлого лета. Донских свою вину не признал.

Прокуратура в прениях запрашивала для него 14 лет и шесть месяцев лишения свободы, однако суд назначил 13 лет колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.