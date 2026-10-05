Мещанский суд Москвы 5 октября приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятках, растрате и легализации преступных доходов. Его супруга Янина получила девять лет колонии общего режима. Каждому назначили штраф в размере 500 млн рублей, сообщает РАПСИ из зала суда.

Копайгородскому также запретили занимать руководящие должности на государственной службе в течение 14 лет и шести месяцев и лишили государственной награды. Его жену обвиняли в посредничестве при передаче взяток, содействии хищению земли и отмыванию денег, а также давлении на свидетелей.

Прокуратура запрашивала для бывшего чиновника 21 год колонии строгого режима, для его супруги — 16 лет общего режима. Оба вину не признали. Адвокат экс-мэра Иван Миронов заявил, что защита обжалует приговор.

Дело началось осенью 2024 года. Копайгородского задержали в Луганске, где он находился после отправки добровольцем в зону военной операции. Его доставили в Москву, и 25 сентября суд заключил бывшего чиновника под стражу. Первоначальное обвинение касалось хищения двух земельных участков в Сочи; позднее появились эпизоды взяточничества и легализации имущества.

В сообщении Генпрокуратуры об утверждении обвинительного заключения стоимость участков оценивалась минимум в 26 млн рублей. По версии ведомства, с января 2022-го по март 2024 года Копайгородский при содействии супруги похитил муниципальную землю, которую затем оформили на нее и подконтрольное лицо.

Другую часть дела составляли вознаграждения от предпринимателей. Прокуратура сообщала, что с марта 2022-го по май 2024 года чиновник через супругу получил от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей за покровительство и благоприятные условия для бизнеса. Эти средства, по версии обвинения, легализовали через приобретение недвижимости.

В ходе прений гособвинитель просил конфисковать 319,7 млн рублей как сумму взяток. Помимо денег, в деле фигурировали оплаченные предпринимателями работы по обустройству дома чиновника и квартиры, переданные по цене значительно ниже рыночной.

Янине Копайгородской также вменяли попытки повлиять на расследование. По версии прокуратуры, после задержания мужа она угрозами добивалась ложных показаний от одного свидетеля, а другому через помощника Александра Пасунько передала 500 тыс. рублей за отказ от сотрудничества со следствием. Пасунько стал третьим подсудимым.

Рассмотрение дела по существу началось 18 марта 2026 года, сообщала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Процесс до оглашения приговора продолжался более полугода.

Еще до приговора, в январе 2026 года, Хостинский районный суд Сочи удовлетворил отдельный антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество семьи и связанных с ней лиц примерно на 1,6 млрд рублей. Среди активов — недвижимость, земельные участки, десять автомобилей, деньги, часы и ювелирные изделия. Дополнительно с Копайгородского взыскали 215,2 млн рублей — эквивалент стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи иска.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019-го по май 2024 года. До этого он занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края и отвечал за внутреннюю политику.