Европарламент стал «рассадником коррупции», но обвиняют в этом только правых — об этом RTVI заявил евродепутат от ФРГ Гуннар Бек. Сам он состоит в «Альтернативе для Германии». Партия оказалась в центре скандала, который окрестили «рашагейт». Он разограется без малого за три месяца до выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня.

«Похоже, некоторым депутатам платили»

«Итак, похоже, по крайней мере, некоторым депутатам Европарламента платил портал «Голос Европы», хотя я бы не сказал, что это российское правительство. Однако пока неясно, в какой степени такие выплаты являются незаконными», — заявил Бек RTVI.

По мнению политика, «нет ничего незаконного в том, чтобы получать деньги за интервью».

Ранее правительство Чехии ввело санкции против новостного сайта «Голос Европы», который в ЕС считают «частью пророссийской кампании по оказанию влияния на предстоящие выборы в Европарламент». А премьер Бельгии Александр Де Кроо публично заявил, что Россия «заплатила депутатам Европарламента за продвижение российской пропаганды» на площадке портала. «Выявлением дезинформации» занимались чешские спецслужбы вместе с коллегами из Польши, Венгрии, Германии, Бельгии и Нидерландов.

«Альтернатива для Германии» оказалась среди партий, которые обвиняют в получении денег. Пока публичные обвинения (не уголовные, но политические) предъявлены Петру Быстрону — депутату немецкого бундестага, спикеру фракции «АдГ» по международным делам, который хочет избраться в Европарламент. Скандал вызвал тревогу у партийного руководства.

«Скандал «рашагейт» в Европе, возможно, вот-вот принесет свою первую политическую жертву. В письме, попавшем в распоряжение Politico, лидеры крайне правой партии оказывают давление на депутата, чтобы тот откровенно прокомментировал сообщения чешских СМИ о получении €25 000 от пророссийской сети, которая пытается повлиять на европейское общественное мнение», — пишет издание.

По словам Гуннара Бека, это расследование «продолжается уже много лет», но стало достоянием общественности только сейчас.

«Тот факт, что некоторые предполагаемые результаты были опубликованы сейчас, явно связан с предстоящими выборами. Цель разоблачений двоякая. Во-первых — создать впечатление, что все правые партии коррумпированы, а во-вторых — что те, кто критикует проукраинский курс ЕС и НАТО, делают это только потому, что им платят за распространение антиукраинских взглядов», — считает собеседник RTVI.

Он ожидает, что «в преддверии выборов будет развернута массированная кампания по дискредитации правых политиков, а до 9 июня еще многие правые депутаты Европарламента будут необоснованно обвинены в преступлениях и финансовых нарушениях».

«Коррупция не только справа»

При этом немецкий депутат уверен, что в Европарламенте процветает коррупция «не только справа».

«Европарламент безусловно — рассадник коррупции. По самым скромным подсчетам, по меньшей мере 40% всех членов ЕП за последние пять лет получали взятки, льготы в натуральной форме или выплаты за «фиктивную» работу в обмен на продвижение интересов компаний и иностранных правительств. Кроме того, у нескольких десятков депутатов Европарламента есть и другие рабочие места, где они выполняют оплачиваемую работу для клиентов, «рекрутированных» через их парламентской деятельности», — заявил Бек RTVI.

В 2022 году, задолго до «рашагейта», в Европарламенте обсуждали «катаргейт» — самый громкий коррупционный скандал последних десятилетий в ведомстве. В нем оказались замешаны вице-президент Ева Кайли, успевшая даже побывать за решеткой, и другие чиновники, заподозренные в подкупе со стороны властей Катара, а также Марокко и Мавритании. По данным Politico, в 2023 году несколько европарламентариев продолжали работать на местах.

«Я лично знаю о других случаях, когда немецким депутатам Европарламента платили многонациональные компании за то, чтобы они влияли на голосование в парламенте. Почти во всех этих случаях депутаты Европарламента представляли прозападные или деловые интересы. Нынешняя кампания против так называемых российских агентов является попыткой отвлечь внимание от этого факта и предположить, что коррупция в основном существует справа, тогда как на самом деле она широко распространена в правящих партиях Европейского парламента», — утверждает Бек.

Разумеется, коллег по цеху он защищает. «Правые в Европейском парламенте менее подвержены коррупции, потому что у них меньше влияния. В конце концов, деньги идут туда, где находится власть», — настаивает депутат.

«Взятки и передача денег за услуги на уровне ЕС не являются чем-то необычным. Взятки и откаты должны быть наказаны. Но в случае с Россией сейчас предпринимаются попытки нажить политический капитал на нарушениях или преимуществах», — ответили на RTVI на просьбу прокомментировать скандал в офисе другого члена «АдГ», депутата бундестага Штеффена Котре, который постоянно критикует помощь Германии Украине.

RTVI направил запрос о комментарии и депутату бундестага Петру Быстрону, которого непосредственно обвинили в коррупции, но пока не получил ответа. Как ожидается, депутаты Европарламента обсудят «рашагейт» на заседании 10 апреля.