Режиссер Александр Сокуров заявил о завершении своей профессиональной карьеры, пишет РБК. В октябре Минкульт запретил показ его фильма «Сказка» и отказал в выдаче прокатного удостоверения. 3 декабря картина появилась на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — заявил Сокуров РБК.

В разговоре с порталом News.ru он подтвердил, что не работает над новыми проектами. По мнению режиссера, его карьера завершилась из-за запрета «снимать и показывать» кино в России.

В разговоре с ТАСС Сокуров уточнил, что в России запрещены к показу уже три его фильма — «Сказка», «Русский ковчег» и «Робер. Счастливая жизнь».

«И я знаю, что сейчас готовятся еще документы по запрету. Возможно, будет запрещена «Александра» с [Галиной] Вишневской в главной роли, потому что мы давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, но никакого решения там долго уже нам не дают», — добавил режиссер.

Фильм «Александра» был представлен на Каннском фестивале в 2007 году и номинировался на Золотую пальмовую ветвь. Сюжет разворачивается в Чечне, главная героиня приезжает туда навестить своего внука, офицера российской армии. Главную роль в картине исполнила оперная певица Галина Вишневская, для нее Сокуров сам написал сценарий. Музыку исполнил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

3 декабря Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что в ноябре в Москве состоялся закрытый показ «Сказки». В этот же день лента и запись с ее обсуждением были опубликованы на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я, конечно, благодарен Ксении Анатольевне [Собчак] за поддержку нашего фильма, за поддержку меня лично, нашей съемочной группы. Это очень для нас всех важно, потому что мы создавали этот фильм, для того чтобы его показывали в первую очередь нашим соотечественникам, и [прежде всего] молодым соотечественникам. Это очень для меня важно», — заявил Сокуров ТАСС.

Режиссер добавил, что никаких других показов «Сказки» не планируется, потому что «фильм нужно показывать на большом экране, а кинотеатры, конечно, в соответствии с запретом эти показы осуществлять не будут». «Да и мне теперь кажется уже, что нет, наверное, в этом особой необходимости», — посетовал режиссер.

Запрет «Сказки»

Премьера фильма «Сказка» Александра Сокурова состоялась 6 августа 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно. Позже он вышел в прокат во Франции, Италии, Японии и нескольких других странах. В России фильм показывали на фестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге. Планировалось, что в октябре «Сказка» закроет программу фестиваля «КАРО. Арт». Однако Минкульт запретил показ картины, а затем отказал в выдаче прокатного удостоверения на нее.

В разговоре с RTVI Сокуров заявил, что никаких разъяснений о причинах запрета фильма он не получал.

«Сам фильм показался неприемлемым, наверное, для каких-то государственных специальных институций. <…> Видите ли, это плохо, но государственные организации нарушают, на мой взгляд, абсолютно все конституционные нормы. Официально цензуры в стране нет — как можно запрещать художественное произведение каким-то решением или постановлением, или из-за мнения каких-то моих коллег, которые могли выступить в качестве советников при принятии этих репрессивных мер. Я догадываюсь даже, кто. Ну, что делать? Я уже пережил это, при советской власти все мои фильмы были запрещены», — сказал он.