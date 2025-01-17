Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), выступает против удовлетворения его ходатайства заменить оставшийся срок на ограничение свободы или другой более мягкий вид наказания, не связанный с изоляцией от общества. Об этом RTVI рассказал адвокат осужденного Александр Молохов.

По словам защитника, 22 января в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области должно быть рассмотрено ходатайство Стрелкова. Однако после того, как как это прошение было подано в суд, на Стрелкова наложили взыскание в колонии. Поводом к тому послужило нарушение — в прикроватной тумбочке у осужденного были найдены разрешенные ему для приема врачом таблетки, отметил адвокат Стрелкова.

«Состоялось заседание комиссии администрации колонии, на котором и было сообщено, что ходатайство о замене наказания поддержано не будет со ссылкой на новое взыскание», — объяснил Александр Молохов в беседе с RTVI.

Также адвокат рассказал, что 17 января в СМИ была распространена «недостоверная информация» о том, что в связи с этим обстоятельством Стрелков якобы обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу по УДО. Молохов в свою очередь сказал, что Стрелков ни в чем администрацию не обвиняет, претензий к ней не имеет, а об УДО он не просил. «А что тут еще комментировать. Нарушение было», — добавил защитник Стрелкова.

Игорь Стрелков, занимавший в 2014 году пост министра обороны ДНР, в июле 2023 года был задержан в Москве по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования стали его публикации о ситуации в Крыму. Свою вину Стрелков не признал. В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в ИК-5 УФСИН по Кировской области.