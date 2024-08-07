Черемушкинский районный суд Москвы признал виновным администратора телеграм-канала Moscow calling Андрея Куршина* по делу о фейках про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и приговорил его к лишению свободы на срок шесть с половиной лет. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Куршина* арестовали в зале суда — он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Судья также запретил блогеру на четыре года администрировать сайты. Прокуратура запрашивала для него семь лет лишения свободы.

«Весь этот процесс, как в «Гарри Поттере», когда Амбридж заставляла его кровью писать на руке «Я не должен лгать»», — приводит «Медиазона»* слова Куршина*, которые он сказал журналистам перед оглашением приговора.

Андрея Куршина* задержали в августе 2023 года на Ленинградском вокзале в Москве. Поводом для преследования блогера стали два поста из его телеграм-канала — об обстрелах дамбы в Кривом Роге и больницы в Запорожской области, датированные сентябрем и ноябрем 2022 года.

Следствие мотивировало возбуждение уголовного дела против Куршина* тем, что у него «возник преступный умысел из-за политической ненависти по отношению к Вооруженным силам России». Также в материалах дела содержались результаты лингвистической экспертизы, согласно которым блогер распространил заведомо ложную информацию о российской армии. По версии СК, распространенная им информация противоречит информации Генштаба.

Во время следствия Куршин* находился по домашним арестом. «Медиазона»* писала, что в день задержания он подписал явку с повинной. В ней он частично признал свою вину, однако выразил свое несогласие с формулировкой «по мотивам ненависти».

«Я как военнослужащий ДНР 2014-2015 лет до сих пор поддерживаю связь с бойцами. Никакой ненависти априори у меня быть не может», — приводила слова блогера «Медиазона»*.

СМИ писали, что Куршин* в период с 2014 по 2015 годы воевал в ДНР под позывным «Москва» и руководил взводом в мотострелковом полку. На момент задержания он работал в НПО «Риф», где занимал должность главного конструктора направления, под руководством которого ведутся разработки «изделий специального назначения».

Адвокат Куршина* Сергей Балашов говорил, что деятельность его подзащитного «предполагает выполнение стратегических задач» для России. Сам обвиняемый заявил в суде, что его работа «имеет большое значение для обороноспособности и будущего страны», но не стал приводить подробности «из-за гостайны».

После вынесения приговора Куршин* заявил, что «рассматривает для себя возможность» вернуться на фронт, если найдется «нормальная должность» по его профилю.

«Но есть вероятность, что не возьмут, потому что командование решит не заморачиваться с таким резонансным делом», — цитирует его «Медиазона»*.

В январе 2024 года Минюст включил Андрея Куршина* в реестр иноагентов.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов