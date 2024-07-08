Иск певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову из-за интервью, в котором тот назвал ее «попрошайкой», обречен на провал, уверен адвокат певца Александр Добровинский.

«Как мне кажется, иск вокруг слова “попрошайка” обречен на провал в связи с последними новостями», — сказал он в разговоре с телеканалом «360».

Добровинский добавил, что Киркоров не стал обращаться за помощью к адвокатам в связи с претензиями певицы.

Успенская подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Басманный суд в начале июня, сообщает РИА «Новости». Причиной стало интервью певца в шоу «Сплетни-шейкер» под заголовком «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе».

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — сказал Киркоров ведущему шоу.

После того, как суд вернул заявление Успенской, артистка подала новый иск в Таганский суд Москвы, пишет ТАСС.

В марте Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению иска Киркорова к Успенской из-за того, что певица назвала его «женоненавистником». После этого артист потребовал взыскать с коллеги по цеху моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также возместить ему понесенные расходы на сумму 2 млн рублей.

Помимо этого, Успенская также говорила о планах подать в суд на пластического хирурга Тимура Хайдарова из-за его публикаций в соцсетях.

По словам Хайдарова, певица вымогала у него деньги из-за недовольства качеством проведенной операции. Киркоров, который также работал с Хайдаровым, не согласился с такой оценкой и заявил, что остался доволен работой Хайдарова.