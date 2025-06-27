Адвокат бизнесмена Игоря Райхельсона, проходящего по делу о хищении 4 млрд рублей у ВСМПО — АВИСМА, заявил RTVI о невиновности своего клиента и сообщил об аресте счетов российского предприятия.

Как рассказал адвокат компании Interlink Александр Забейда, арест произошел из-за нарушения мирового соглашения, ранее заключенного между сторонами.

«Компания и господин Райхельсон не удивлены прошедшими недавно обысками и арестами», — отметил адвокат.

По его словам, Interlink инициировала судебное разбирательство в Швейцарии, в рамках которого суд вновь арестовал несколько десятков миллионов долларов на счетах ВСМПО — АВИСМА в качестве обеспечительной меры.

Забейда подчеркнул, что претензии следствия, по мнению защиты, не имеют под собой ни юридических, ни фактических оснований. Сейчас, по его словам, готовится подробное опровержение, а также новые иски к акционеру ВСМПО — АВИСМА.

Днем 27 июня пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы заявила, что Дорогомиловский районный суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего генерального директора корпорации ВСМПО — АВИСМА Михаила Воеводин. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также на два месяца был арестован второй фигурант дела — гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.

RTVI стало известно, что дело против Воеводина и Лысенко было возбуждено 23 июня. Экс-генерального директора ВСМПО — АВИСМА обвиняют в участии в мошеннической схеме, связанной с закупками шихтовых заготовок по завышенным ценам. Следствие считает, что убытки от действий фигурантов составляют около 4 млрд рублей.

По версии следствия, Воеводин действовал в сговоре с предпринимателем Игорем Райхельсоном, гражданином США. С 2016 по 2020 год титановые заготовки поставлялись предприятию по завышенной примерно на 30% цене через аффилированные структуры — ООО «Торгово-промышленный вектор» и НПО «Вторпромресурсы». Указывается, что контракты были согласованы лично Воеводиным, при этом он, как полагают в СКР, злоупотреблял доверием акционеров и руководства корпорации.

Ранее основной поставщик, компания «Регионпром», продавала титан по 504,4 рубля за килограмм. Новые контракты с фирмами, связанными с Райхельсоном, предусматривали цену уже около 898 рублей за килограмм. Разница в стоимости, по данным следствия, были присвоены Райхельсону и другим неустановленным лицам.

Расследование по делу Воеводина и Лысенко ведет управление Следственного комитета по Свердловской области при оперативной поддержке Управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ, которое курирует дела, связанные со стратегическими предприятиями. Источники RTVI подчеркивают, что выявление подобных схем может привести к снижению себестоимости титана для российской авиационной промышленности.