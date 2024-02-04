Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам колонии общего режима, может отправиться добровольцем на фронт. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в интервью YouTube-каналу «Вопреки Цензуре».

Молохов напомнил, что Стрелков неоднократно говорил о своем желании уйти на фронт после начала боевых действий на Украине. Однако, по словам защитника, для него создавали «провокационные и оскорбительные» условия, из-за которых он не мог этого сделать.

«Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. А именно — противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, что должна исчезнуть. Поэтому еще не вечер», — заявил Молохов.

По словам адвоката, у Стрелкова также есть возможность получить условно-досрочное освобождение. «Я думаю, что это все обсуждаемо», — добавил юрист.

В августе 2022 года несколько телеграм-каналов сообщили, что Стрелков якобы попытался попасть в зону боевых действий, однако был задержан в Симферополе. В частности, «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что экс-глава Минобороны ДНР планировал попасть в Херсонскую область «по левому паспорту».

Сам Стрелков после сообщений о своем задержании писал, что на фронте он «рано или поздно будет непременно, но не сейчас». Тогда же он заявил, что боевые действия будут «долгими и тяжелыми».

В конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для предъявления обвинения в отношении экс-министра обороны ДНР стали несколько публикаций в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. Свою вину Стрелков не признал.

Окружной суд Гааги в 2022 году признал Стрелкова виновным в крушении «Боинга» MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году, и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Украинские власти обвиняют экс-министра обороны ДНР в совершении военных преступлений. Главное управление разведки Минобороны Украины предлагает $100 тыс. за поимку Стрелкова.